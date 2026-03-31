Camila, hija de Christian Domínguez con Melanie Martínez, inició una nueva etapa en su vida personal y profesional. La joven de 17 años utilizó sus redes sociales para anunciar que ya comenzó sus estudios universitarios y que desea dejar atrás todos los momentos difíciles que atravesó, a raíz de sus diferencias con su padre y con su pareja actual, Karla Tarazona.

Camila Domínguez Martínez, quien también es creadora de contenido, contó que estaba nerviosa por su primer día de clases, pero que también estaba feliz por ese paso importante en su vida. “Si me demoro (en alistarme), no voy a alcanzar el micro”, contó. “Yo estudio de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en la UPC. Ustedes no calculan lo feliz que estoy, sinceramente. Voy a estudiar Derecho”, reveló.

Camila Domínguez habla de su etapa universitaria



La primogénita de Christian Domínguez aseguró que estudiar para ser abogada le hace mucha ilusión, por lo que prefiere olvidar sus conflictos familiares. “Todas las cosas que han estado pasando obviamente son tristes. Pero algo que me ha enseñado mi madre es que no puedo dejarme derrotar tan fácil. Obviamente sé que la universidad es un estrés, así que no puedo estar cargando con estrés de diferentes temas”, comentó.

Desde ahora, Camila desea enfocarse en sus estudios y en su trabajo para que pueda adquirir sus materiales de estudio. “Me voy a concentrar en la uni. Me voy a concentrar en mi trabajo. Quiero trabajar, ser independiente, empezar a ganar mi dinero y ahora solamente quiero trabajar para mi uni; o sea, para poder cubrir mis libros. Ahorita estoy ahorrando para poder comprarme mi laptop”, agregó.

Camila Domínguez agradeció a Alejandra Baigorria



Por otro lado, Camila Domínguez se mostró agradecida con Alejandra Baigorria, quien meses atrás le dio trabajo como influencer y que le habría servido para comprarse sus cosas para la universidad.

“Ya tengo mis libros, mi portafolio y todo en mi maleta, que me compré con mi sueldo de lo de Alejandra Baigorria. Siempre voy a estar agradecida con ella, me ha dado las oportunidades que siempre he querido en esta vida. Por eso es que le soy tan leal. Alejandra, te amo”, reveló Domínguez Martínez. “Estoy muy feliz, también estoy muy asustada. Estoy muy nerviosa, pero nada. Gracias por acompañarme siempre en los momentos más importantes”, concluyó.



