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Pamela Franco expone la acusación que Christian Domínguez le hizo tras ampay del 'auto rana': "Tú tienes la culpa porque me has descuidado"

La cantante Pamela Franco confesó que vio el ampay completo de Christian Domínguez al lado del cantante. Tras ello, él se defendió atribuyéndole a ella la culpa de esa situación.

Pamela Franco compartió fuertes revelaciones sobre Christian Domínguez en programa de Andrea Llosa.
Pamela Franco compartió fuertes revelaciones sobre Christian Domínguez en programa de Andrea Llosa. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Pamela Franco sorprendió con sus confesiones en el programa de Andrea Llosa, ‘La verdad a prueba’. Entre ellas, resaltó la acusación que, según la cantante, recibió de Christian Domínguez tras su infidelidad con Mary Moncada —el recordado ampay del ‘autorana’—, responsabilizándola de la situación por haberlo “descuidado”.

En aquel entonces, Franco atravesaba los primeros años de maternidad tras dar a luz a su hija en marzo de 2021. La intérprete de ‘Dile la verdad’ reveló además que la pequeña tiene autismo, lo que la llevó a priorizar su rol como madre por encima de su relación con el líder de Gran Orquesta Internacional y actual pareja de Karla Tarazona.

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Pamela Franco vio junto a Christian Domínguez el ampay con Mary Moncada

El tema salió a la luz cuando Andrea Llosa, fiel a su estilo, le preguntó sin filtro a Pamela Franco qué le dijo Christian Domínguez al revelarse el ampay con Mary Moncada. La cantante relató que ambos estaban juntos cuando él fue expuesto y, hasta el último minuto, afirmaba que no entendía la situación: “Fue chistoso, cuando lo cuento la gente no lo puede creer. La conductora empezó a hablar y, como daba pistas, yo volteo y le decía: ‘Eres tú’. (Él respondió:) ‘Pamela, déjame ver bien, no ves que no veo. No entiendo’”.

Conforme avanzaba el reportaje, Franco lo increpaba asegurando que se trataba de un destape suyo, pero Domínguez insistía en verlo completo. Finalmente, terminaron observando juntos todo el informe, incluso cuando ya había quedado confirmado que era él.

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“Tú tienes la culpa”: Pamela Franco expone qué le dijo Christian Domínguez tras ampay

Tras la revelación, Andrea Llosa cuestionó cómo Pamela Franco pudo ver completo el ampay de Christian Domínguez con otra mujer. “Él te decía: ‘Déjame ver’. ¿Tú te quedabas viendo tranquila?”, le preguntó. Franco explicó que optó por mantener la calma porque estaba con su hija y no quería que la pequeña percibiera su angustia. “Quería llorar y mi hija me vio así; se quería poner a llorar. Entonces, atiné a hacerla dormir en el cuarto. (Él) fresco, no pasó nada”, relató.

Fue entonces, ya separada de su pequeña, cuando Domínguez lanzó la dura acusación: “La dejo a mi hija y me dice: ‘No, lo que pasa es que yo ya no te amaba’. Y yo dije: ‘¿Y por qué no me lo dijiste?’. Me dice: ‘No, es que tú, pues. Tú tienes la culpa porque tú me has descuidado. Yo sentía que tú ya no me amabas’”.

Luego de esa confrontación, Pamela —quien reconoció previamente que en los últimos meses se había distanciado de él y que sí había estado con Christian Cueva, esposo de Pamela López, años atrás— recuerda que rompió en llanto al encontrarse con una amiga. Mientras relataba estos episodios, las mujeres presentes detrás de escena en el set de ‘La verdad a prueba’ mostraron su indignación hacia el cantante, según destacó Andrea Llosa.

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