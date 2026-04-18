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Melanie Martínez se molesta con Karla Tarazona por lanzar advertencia contra Camila, hija de Christian Domínguez: “Es una amenaza”

Durante su visita al pódcast 'Q' Bochinche!', la cantante defendió a su hija Camila ante las supuestas amenazas de Karla Tarazona sobre asumir consecuencias al cumplir 18 años. "Está tratando de decir que la va a demandar", dijo.

Melanie Martínez calificó de amenaza las palabras de Tarazona, afirmando que su hija no tenía evidencia grabada de su niñez. Foto: captura Youtube
Melanie Martínez calificó de amenaza las palabras de Tarazona, afirmando que su hija no tenía evidencia grabada de su niñez. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube

Melanie Martínez regresó a la música por todo lo grande, con una canción junto a Pamela Franco y que sería una indirecta para Christian Domínguez. Asimismo, la cantante aprovechó su gira de medios para defender a su hija Camila de las supuestas amenazas de Karla Tarazona, quien aseguró que cuando llegue a la mayoría de edad, la jovencita tendrá que asumir las consecuencias de todo lo que quiera contar a nivel nacional.

Cuando Samuel Suárez le dice a Karla Tarazona que faltan pocos meses para que Camila Domínguez sea mayor de edad y se anime a contar por qué no se lleva bien con ella, la conductora de televisión respondió: “A los 18, sabemos que uno mismo va a asumir las responsabilidades de sus actos y de sus acciones. Cualquiera se puede sentar y decir lo que quiera, pero para hablar también hay que demostrar, porque es muy fácil hablar, pero pocos lo muestran”.

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Melanie Martínez asegura que Karla Tarazona amenazó a su hija

El último viernes 17 de abril, Melanie Martínez visitó el pódcast ‘Q' Bochinche!’ junto a Pamela Franco. Además de promocionar su tema ‘Que no me provoque’, la cantante expresó su indignación por las palabras de Karla Tarazona, ya que ella lo interpreta como una amenaza hacia la adolescente.

“Eso es una amenaza, disfrazada de consecuencias. Porque si está diciendo que cuando cumpla 18 años y ella cuente sus vivencias y sus experiencias, tiene que probarlas porque si no también va a tener que asumir las consecuencias. Está tratando de decir que la va a demandar porque es lo único que sabe hacer también”, declaró Martínez.

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Melanie Martínez defiende el derecho de su hija Camila

Melanie Martínez adelantó que la joven de 17 años podría contar lo que pasó cuando apenas era una niña, por lo que en ese entonces no habría grabado nada de lo que pasaba a lado de Karla Tarazona. “No creo que quieran pensar de que una niña de 5, 6 o 7 años va a tener una camarita para grabar todas las cosas que les decían o que le hacían a ella, pero ella lo tiene bien fresquito en su mente y es por algo que no le agrada a esa señora. Ni que fuera loca”, recalcó.

Por otro lado, Pamela Franco también salió a defender a Camila Domínguez, quien ya se encuentra disfrutando de su etapa universitaria. “La nena es inteligente”, mencionó la novia de Christian Cueva. “Camila es bien consecuente con las cosas que haces y dice. Obviamente que salió a mí”, añadió Melanie.


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