¿Cerrando ciclos? Korina Rivadeneira se somete a cambio de look tras declaración de Mario Hart sobre su matrimonio: "Me encantan los cambios"
Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look, en medio de la polémica por su relación con Mario Hart, quien confirmó la anulación de su matrimonio.
- Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”
- Diana Sánchez revela que Korina Rivadeneira la encaró por admitir su gusto por Mario Hart: "Me dio un..."
¡Más renovada que nunca! Korina Rivadeneira volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar un radical cambio de look en medio de la exposición pública que enfrenta por su relación con Mario Hart. La modelo venezolana y actual integrante de 'Me caigo de risa' compartió detalles del proceso y sus impresiones más sinceras sobre su decisión de renovar su imagen.
El momento generó aún más comentarios porque se produjo pocos días después de que el piloto peruano, padre de sus dos hijos, revelara en televisión que su matrimonio había sido anulado hace mucho tiempo y, posteriormente, confesara un enamoramiento platónico por la actriz Stephanie Cayo.
PUEDES VER: Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana tras confirmar anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira
Korina Rivadeneira cambia de look tras declaraciones de Mario Hart
A través de sus historias de Instagram, Korina Rivadeneira mostró el proceso de transformación que confió al estilista Bruno Raphael. En las imágenes se le veía expectante mientras él trabajaba en su cabello, que fue teñido y recortado. En una segunda publicación, ya con el corte avanzado, confesó sus temores: '¿Asustada? Sí, obvio. Pero confío en Bruno. ¡Y me encantan los cambios!'.
Al revelar el resultado final, la modelo venezolana expresó sentirse fresca y renovada, aunque reconoció dudas sobre el estilo elegido. 'Tengo que ser muy honesta: ¡el pelo se siente riquísimo! Tan corto no me quedó bien, pero quería el cambio, así que a ponerle actitud', señaló.
Korina Rivadeneira cambia de look tras declaraciones de Mario Hart. Foto: captura Instagram
Korina Rivadeneira cambia de look tras declaraciones de Mario Hart. Foto: captura Instagram
La reacción de su entorno no tardó en llegar. Una amiga se emocionó al verla y gritó, sorprendida por la transformación. Sin embargo, sus hijos con Mario Hart no compartieron el entusiasmo. En un momento divertido, la mayor le preguntó si le gustaba su nuevo look y Korina respondió, entre un llanto fingido, que no.
Korina Rivadeneira cambia de look tras declaraciones de Mario Hart. Foto: captura Instagram