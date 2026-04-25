Israel Dreyfus desató la controversia al revelar supuestos sueldos de 'La manada' en su podcast, generando reacciones de Gerardo Pe' y Mario Irivarren. Foto: captura/Youtube | Foto: captura/Youtube

Israel Dreyfus desató la controversia al revelar supuestos sueldos de 'La manada' en su podcast, generando reacciones de Gerardo Pe' y Mario Irivarren. Foto: captura/Youtube | Foto: captura/Youtube

Israel Dreyfus generó polémica semanas atrás cuando cometió una infidencia en el podcast 'Sin más que decir' al revelar los supuestos sueldos de los integrantes de 'La manada'. Aunque al inicio, Mario Irivarren, Gerardo Pe’ y Laura Spoya no le respondieron, el último viernes 24 de abril, el exparticipante de 'Esto es guerra' y el youtuber se refirieron al tema y condenaron el accionar del modelo.

Todo inició cuando Gerardo Pe’ contó que varios de sus contactos le habían empezado a llamar para pedirle dinero, por lo que aseguró, a manera de broma, que cuando se encuentre con Israel Dreyfus, no se quedará con las manos cruzadas. En tanto, Mario Irivarren se mostró incómodo con las declaraciones del compañero de María Pía Copello.

Gerardo Pe’ y Mario Irivarren responden a Israel Dreyfus

“Me escriben para pedirme plata. Israel de mier**, te voy a matar. Cualquiera de estos días me cruzo con Israel, le meto una tronqueada, vas a ver. Por andar hablando huevadas”, sostuvo Gerardo Pe’ en 'La manada'.

“Todo el mundo me pregunta: ‘¿Verdad que ganan eso?’ o ‘¿Verdad que ganan 40,000?’. Gente, no se habla del sueldo ajeno. Es una mala costumbre, hermano. Eso es información privada”, añadió Mario Irivarren. Aunque intentó bromear con que gana más, el chico reality expresó su incomodidad al ser expuesto por Israel.

Segundos después, Gerardo Pe’ lanzó un duro mensaje que estaría dirigido para Dreyfus. “Eres duro y envidioso encima, lanzas ahí tu veneno, tus comentarios pasivos agresivos y eso está mal, hermano”, comentó el influencer. “Por último, si ganamos 10 soles o ganamos 50.000, ¿a quién carajos le importa? ¿Por qué tiene que ser información relevante? No entiendo”, acotó Irivarren, quien estaba de cumpleaños.

Por último, Mario Irivarren aseguró que no hablará nada de su sueldo debido a la inseguridad ciudadana. “¿Por qué sería información relevante? ¿Por qué lo comentaría? Es más, si fuera cierto, con menos motivo deberían decirlo, porque a ver, tampoco es que vivimos en Suiza. No vivimos en el país más seguro del mundo”, concluyó.