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Fallece madre de Tomate Barraza tras luchar contra enfermedad: "Cuídanos desde el cielo"

Tomate Barraza atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de su madre, quien luchó por su salud. El cantante y su hija Gaela se despidieron de doña Martha con sentidos mensajes.

Carlos 'Tomate' Barraza anunció el fallecimiento de su madre este miércoles 10 de junio.
Carlos 'Tomate' Barraza anunció el fallecimiento de su madre este miércoles 10 de junio. | Foto: Instagram
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El cantante peruano Carlos ‘Tomate’ Barraza atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su madre, Martha Chervellini, falleció tras una batalla contra una compleja enfermedad. La noticia fue confirmada por el propio artista, quien compartió mensajes de despedida en sus redes sociales. Su hija, Gaela Barraza, también se pronunció públicamente para rendir homenaje a su abuela.

En los últimos meses, el líder de Los Barraza compartió con sus seguidores el difícil camino de su progenitora, luego de confirmar, a inicios del 2026, que había sido diagnosticada con cáncer de hígado y de mama, con metástasis en el pulmón.

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Tomate Barraza anuncia el fallecimiento de su madre

Tomate Barraza optó por rendir homenaje a su madre a través de emotivos estados en WhatsApp. En uno de ellos, el cantante escribió: “No muere lo que es eterno”. Además, en una fotografía junto a doña Martha, compartió palabras de gratitud por el cariño recibido de ella. “Mi Marthita linda, gracias por tanto amor. Cuídanos desde el cielo”, expresó con profunda emoción.

En otra publicación, reveló imágenes que evocan momentos entrañables y una anécdota que permanecerá en su memoria. “Este día lo guardaré en mi corazón por siempre, te dejaste que te maquille y te viste hermosa, oíste una entrevista y caminamos en el parque. Fuiste una grande, te voy a extrañar muchísimo mi Marthita”, sentenció el artista, dejando ver la huella imborrable que su madre dejó en su vida.

Carlos 'Tomate' Barraza anuncia el fallecimiento de su madre. Foto: captura WhatsApp

Carlos 'Tomate' Barraza anuncia el fallecimiento de su madre. Foto: captura WhatsApp

Gaela Barraza comparte sentidos mensajes tras la muerte de su abuela

Por su parte, la joven Gaela Barraza, influencer e hija de Tomate Barraza, recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de su abuelita con emotivas publicaciones. En una fotografía donde aparece de bebé junto a doña Martha, escribió, reflejando el profundo dolor por su partida: “Descansa en paz, mi reina hermosa. Te amo con toda mi alma”.

En otra instantánea, tomada en septiembre de 2022, la joven expresó gratitud por las enseñanzas y cuidados recibidos a lo largo de sus 18 años. “Por siempre juntas, mi reina hermosa. Gracias por darme los mejores 18 años de mi vida, por enseñarme a amar y, sobre todo, a ser luz donde sea que vaya”, manifestó, dejando ver el vínculo especial que compartía con su abuelita.

Carlos 'Tomate' Barraza anuncia el fallecimiento de su madre

Gaela Barraza, hija de Tomate, se despide de su abuelita. Foto: captura WhatsApp

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