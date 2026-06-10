Justicia Itinerante llegará a distrito alejados de Pucará para acercar servicios judiciales a la población

Estas jornadas, lideradas por la jueza Dra. Alicia Rojas Zepeda, ofrecerán mesas de partes itinerantes y campañas de sensibilización sobre derechos ciudadanos. Fuente: difusión.

Estas jornadas, lideradas por la jueza Dra. Alicia Rojas Zepeda, ofrecerán mesas de partes itinerantes y campañas de sensibilización sobre derechos ciudadanos. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrollará jornadas de justicia itinerante en diversos distritos de competencia del Juzgado de Paz Letrado de Pucará, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a poblaciones en condición de vulnerabilidad y fortalecer el acceso a la justicia en zonas alejadas.

La iniciativa, impulsada por el Juzgado de Paz Letrado de Pucará, a cargo de la jueza Alicia Rojas Zepeda, contempla la instalación de mesas de partes itinerantes y la ejecución de campañas de promoción y sensibilización sobre derechos en beneficio de la ciudadanía.

Estas acciones permitirán que la ciudadanía acceda de manera más cercana y oportuna a los servicios judiciales, evitarán largos desplazamientos y fortalecerán la atención descentralizada en las localidades comprendidas dentro de la jurisdicción judicial de Pucará.

Las jornadas se desarrollarán el 24 de junio en Colasay, el 13 de agosto en San Felipe, el 14 de agosto en Sallique y el 18 de setiembre en Cañaris. La programación incluye orientación legal, recepción de documentos y acercamiento de los servicios de justicia a la población.

Asimismo, esta iniciativa forma parte de las estrategias que fortalecen los mecanismos de acceso a la justicia y promueven una atención más cercana, descentralizada y orientada a las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa fortaleciendo mecanismos de justicia itinerante y atención descentralizada, y acerca el servicio judicial a las comunidades más alejadas del distrito judicial.