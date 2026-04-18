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Onelia Molina hace potente confesión sobre Kevin Díaz tras separarse de Mario Irivarren: "Cada vez te veo más..."

En medio del bloqueo emocional que actualmente admite vivir, Onelia Molina generó revuelo luego del ampay de Mario Irivarren con sus palabras sobre Kevin Díaz, su compañero de 'Esto es guerra'.

Además de trabajar juntos en 'Esto es guerra', Onelia Molina y Kevin Díaz colaboran en las redes sociales.
Además de trabajar juntos en 'Esto es guerra', Onelia Molina y Kevin Díaz colaboran en las redes sociales. | Foto: composición LR/Doble Sentido/Instagram

Onelia Molina generó expectativas con sus recientes declaraciones sobre Kevin Díaz. Tras poner fin a su relación con Mario Irivarren por un ampay en Argentina, la odontóloga ha aparecido en distintos programas hablando de su proceso de sanación. Sin embargo, lo que más llamó la atención en una entrevista reciente fue lo que dijo sobre su compañero de ‘Esto es guerra’.

Durante su participación en el podcast ‘Doble sentido’, la influencer no solo reconoció que considera al joven venezolano muy atractivo, sino también que su percepción de él cambió con el tiempo, al dejar de verlo como un niño.

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“No voy a negar que Kevin…”: Onelia despierta expectativas tras dejar a Mario Irivarren

El tema tomó fuerza cuando Onelia Molina confesó que atraviesa un bloqueo emocional que le impide imaginarse en pareja luego del fuerte episodio que vivió a causa del ampay de Mario Irivarren. “No es por nada, pero siento que estoy en un bloqueo emocional en el que no me da mi cerebrito aún de pensar: ‘Me veo bien con esta persona’”, reveló.

En medio de esa sinceridad, la arequipeña no dudó en referirse a Kevin Díaz, resaltando su atractivo y admitiendo que su percepción sobre él ha cambiado. “No voy a negar que Kevin me parece una persona muy atractiva, muy guapa. Y, además a Kevin antes lo miraba como un niño…”, agregó.

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Onelia Molina revela qué piensa sobre Kevin Díaz

Las declaraciones de Onelia generaron revuelo inmediato en ‘Doble sentido’, donde los conductores mostraron curiosidad por saber qué piensa hoy de su compañero de ‘Esto es guerra’. Ella aclaró, aludiendo al evidente cambio físico del modelo: “No es por nada, pero está... le digo: ‘Hijito, ¿qué estás entrenando o qué estás comiendo que cada vez te veo más grande?’”.

Los anfitriones del podcast de TVMOS+ aprovecharon para bromear, insinuando que Kevin estaba mejorando su físico para ella. Ante ello, la ex de Mario Irivarren sonrió y cambió de tema, compartiendo una confesión del propio Díaz: “Encima, Kevin me dice: ‘Una persona que está conmigo es una inversión porque cada vez yo me pongo más bueno’”.

Más adelante, el nombre de Gabriel Meneses también entró en la conversación. Onelia lo calificó como “lindo” y recordó que tanto él como García son parte de su equipo en ‘EEG’. Cabe precisar que, recientemente, Molina manifestó el gran cariño que siente por ambos y reveló el apoyo que recibió de ellos cuando, tras enterarse del ampay de Mario Irivarren mientras conducía, tuvo que detenerse en un grifo debido a la fuerte impresión que le produjo la noticia.

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