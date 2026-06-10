Suheyn Cipriani dejó en el olvido a Macarius y ahora se luce con empresario Luis Zapata García. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Suheyn Cipriani dejó en el olvido a Macarius y ahora se luce con empresario Luis Zapata García. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La modelo y reina de belleza Suheyn Cipriani vuelve a acaparar la atención mediática luego de ser captada besando a un misterioso hombre, lo que generó revuelo en el mundo del entretenimiento. Las imágenes difundidas por 'Magaly TV: la firme' muestran a la figura pública en actitud cariñosa junto a una lujosa camioneta y despiertan preguntas sobre la identidad de su acompañante.

Tras su mediática separación del streamer Macarius, la vida sentimental de la influencer ha estado en el foco de la prensa. Según la periodista Magaly Medina, el hombre que la acompaña es Luis Zapata García, un empresario del sector minero vinculado con la alta sociedad y con antecedentes legales que incluyen secuestro y tentativa de homicidio.

Nuevo saliente de Suheyn Cipriani fue denunciado por secuestro e intento de homicidio

El nuevo galán de Suheyn Cipriani, identificado como Luis Zapata García, cuenta con un historial que ha llamado la atención de los medios. En 2014 fue intervenido por la Policía en Lima por conducir en estado de ebriedad, y en 2015 su expareja Tiffany López lo denunció por presuntos delitos graves, entre ellos secuestro e intento de homicidio. Estos hechos fueron investigados y retomados en años posteriores.

Denuncia contra el nuevo saliente de Suheyn Cipriani.

El empresario ha desarrollado su vida entre Canadá y Perú, donde dirige una empresa dedicada al procesamiento de oro en Nazca. Así, se ha posicionado en el sector empresarial desde hace varios años.

Además, mantiene vínculos con el ámbito televisivo y familiares con el ex chico reality Mario Irivarren, lo que aumentó su exposición mediática. En el pasado también fue vinculado sentimentalmente con la modelo Samantha Batallanos, con quien fue ampayado en un momento íntimo en su departamento.

Suheyn Cipriani es ampayada con Luis Zapata García, empresario procesador de oro

El encuentro entre Suheyn Cipriani y Luis Zapata García fue registrado junto a una camioneta de lujo que, según fuentes de 'Magaly TV: la firme', fue puesta a disposición de la modelo mientras el empresario se encontraba de viaje en España.

Zapata García mantiene un estilo de vida ostentoso: posee un departamento en San Isidro adquirido mediante un préstamo de más de 700 mil soles, otra propiedad en Barranco y un automóvil Mercedes valorizado en más de 600 mil soles.

Su imagen pública se completa con accesorios de lujo como relojes Rolex, que evidencian su perfil de empresario adinerado y vinculado a la alta sociedad.