El regreso de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe no ha pasado desapercibido. Luego de que Magaly Medina cuestione a los integrantes de 'La manada' por sus excesos y escándalos, en el pódcast de María Pía Copello hablaron sobre la salida del productor Adneer Robles. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando Israel Dreyfus contara a cuánto ascendía el sueldo mensual de los influencers.

“Isra, vos creo que sabés, no sé si querés decirlo… cuánto se decía que cobraban ahí en ‘La manada’?”, preguntó Flor Ortola. En un inicio, Israel Dreyfus no quiso revelar las cifras por “un tema de seguridad”, sin embargo, la argentina terminó sacándole la información.

Israel Dreyfus comete infidencia sobre 'La manada'

Ante la duda de Israel Dreyfus, Flor Ortola no dudó en insistir para que el modelo revele los sueldos de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en 'La manada'. Cuando ella mencionó S/30.000, el exintegrante de 'Esto es guerra' hizo el ademán de que era mucho más. Luego mencionó S/35.000, S/36.000 y S/38.000. “¿S/40.000?”, preguntó, a lo que el influencer se detuvo.

“Con el sueldo de uno (de ‘La manada’) pagas toda la producción, toda la planilla”, expresó Israel Dreyfus tras dejar en shock a sus compañeros. “Esperen… Esto es incomprobable, yo puedo decir muchas cosas”, mencionó Ortola. “Son cosas que se escuchan por ahí, pero no hemos visto pues nosotros los contratos, no podemos afirmar”, añadió María Pía Copello.

“Ganaban así porque acordaron en que tendrían un sueldo fijo, pero el dinero de las marcas era para el canal… ahora parece que han cambiado y ganarán acorde a los auspicios que tengan”, “No creo, porque los conductores se Zaca de la primera temporada ganaban 9000 mensual”, “Podría tener lógica...si una marca paga 20 a 60K mensual y si tienen 3 marcas al mes. Es nada ese sueldo porque tanto en mesa como en producción no son más de 10 personas” y “Un mes de ‘La manada’ y Yidda recuperaba su inversión de su película”; fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

'La manada' salió del aire por dos semanas luego de que los conductores se vieran involucrados en polémicas, no solo por la infidelidad de Mario Irivarren hacia Onelia Molina; sino por cómo se manejó la situación. Como se recuerda, fueron criticados por burlarse supuestamente del ampay y de no respetar a Onelia.



