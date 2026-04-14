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Onelia Molina revela cómo vivió el momento exacto en que descubrió el ampay de Mario Irivarren mientras manejaba: "Estaba temblando, llorando"

En un encuentro con Maju Mantilla, Onelia Molina recordó que tuvo que detenerse para asimilar el ampay de Mario Irivarren y contó que unos compañeros de 'Esto es guerra' acudieron a apoyarla.

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren tras ampay de Magaly Medina.
Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren tras ampay de Magaly Medina. | Foto: composición LR/La Sustancia/Instagram

Onelia Molina sorprendió al revelar cómo vivió el instante en que se enteró del ampay de su entonces pareja, Mario Irivarren, con varias mujeres en Argentina. La integrante de 'Esto es Guerra' confesó que aquel episodio marcó uno de los momentos más difíciles de su vida.

En diálogo con Maju Mantilla, durante el estreno del podcast ‘La Sustancia’, la odontóloga contó que la noticia la alcanzó mientras conducía. Vulnerable y conmocionada, se vio obligada a detenerse en un grifo para asimilar lo ocurrido mientras todos sus conocidos intentaban contactarse con ella.

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“Nunca había vivido una situación tan fuerte”: Onelia recuerda su primera reacción al ampay de Mario

Las declaraciones de Onelia Molina generaron gran impacto. La chica reality, primera invitada del nuevo programa de Maju, recordó aquel episodio doloroso y confesó que, en medio de la confusión, solo logró responder a su hermano Leonardo. “Me acuerdo que me cogió en la carretera todo este tema. Fue como apartado de todo el mundo, pero por el celular estaba todo el mundo. Abrumador, terrible. Pero siento que, dentro de todo, Dios tiene sus angelitos. En ese momento, al único que respondí fue a mi hermano, que me dijo: ‘Voy donde estés’”.

La odontóloga reconoció que atravesó un episodio de extrema vulnerabilidad, al punto de detenerse sin poder contestar a sus padres. “Lo único que opté fue por estacionarme porque nunca había vivido una situación tan fuerte. Vi una Onelia vulnerable, una Onelia que estaba en ese momento temblando, llorando, sin saber qué hacer. Y ni siquiera le respondí a mis papis; le respondí solo a mi hermano para que esté como tranquilo de que estoy viva, que no va a pasar nada”, agregó.

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Gabriel Meneses y Kevin García socorrieron a Onelia Molina

Más adelante, Onelia compartió el apoyo inesperado que recibió de algunos compañeros de 'Esto es Guerra', a quienes guarda especial cariño. La modelo recordó con sorpresa que coincidieran en el mismo lugar, pese a que no era un sitio que solían frecuentar, e incluso expresó que fingieron desconocer su situación. “Pero justo llegaron dos compañeros en un auto y se estacionaron a mi costado. O sea, yo me estacioné en un grifo en el que ni siquiera nunca nos solemos estacionar, pero fue mi primera salida y justo dos amigos que están en el programa, que considero y quiero muchísimo, llegaron, se estacionaron a mi lado y me dijeron: ‘Oye, negrita, ¿qué haces aquí?’ Se hicieron los locos”, rememoró.

En ese contexto, la odontóloga reveló quiénes fueron los amigos que la acompañaron y destacó el respaldo que le brindaron en medio de la crisis. “Estaban Gabriel, Kevin y Leandro, me parece. Estaban los tres. Ya se habían enterado, ya me vieron acá y me dijeron: ‘¿Sabes qué, ‘negrita’? Vete pa’ trás’. Y uno se pasó a mi carro y me llevaron al trabajo y bueno, los otros siguieron en el otro carro”, sentenció, recordando cómo la ayudaron tras el ampay de Mario Irivarren, con quien puso fin a su relación luego de la exposición hecha por Magaly Medina.

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