Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, generó preocupación sobre su salud. Fotos: Facebook/Irma Maury | Fotos: Facebook/Irma Maury

Irma Maury, la querida Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’, generó preocupación sobre su salud. Fotos: Facebook/Irma Maury | Fotos: Facebook/Irma Maury

La primera actriz Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en la serie 'Al fondo hay sitio', está alejada de la televisión desde hace años, a pesar de las constantes insistencias para que vuelva a las pantallas chicas. Sin embargo, en redes sociales es muy activa, donde suele compartir videos motivacionales y denuncias ciudadanas. Sin embargo, un reciente post dejó preocupados a muchos.

La noche del último jueves 23 de abril, Irma Maury sorprendió a más de uno con una publicación en su cuenta personal de Facebook. “Alzheimer”, fue lo único que escribió, junto a dos emojis que representan el amor y el apoyo.

Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’ sorprendió en redes con publicación que alarmó a sus fans. Foto: Facebook

¿Irma Maury padece de Alzheimer?

Si bien Irma Maury no confirmó que ha sido diagnosticada con Alzheimer, que es un trastorno cerebral progresivo e irreversible que constituye la forma más común de demencia; la actriz generó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron con tristeza a la publicación.

Minutos después, la actriz peruana de 76 años compartió otro video conmovedor, donde se habla de las personas que lloran en silencio por la pérdida de un ser querido. “Cierto”, fue el corto mensaje que acompaña a la publicación.

Irma Maury sufrió grave accidente en su casa

Meses atrás, Irma Maury preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente en su vivienda, que le provocó una fractura de cadera. Asimismo, la artista contó que debió enfrentar intensos dolores tras la operación y que su recuperación fue complicada.

“Tenía que caminar, el dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes”, contó la actriz de ‘Mil oficios’, al recordar el esfuerzo que realizó para volver a movilizarse tras la intervención quirúrgica. “Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante”, acotó.