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María Pía Vallejos volvió a pronunciarse sobre Gustavo Salcedo luego de que el abogado de Maju Mantilla asegurara que la pareja no tiene previsto iniciar un proceso de divorcio. La joven veterinaria dejó en claro cuál es su postura respecto al futuro de su vínculo con el esposo de la exreina de belleza.

Durante una entrevista con las cámaras de 'Amor y fuego', la especialista señaló que espera que el aún esposo de la exconductora de televisión formalice su situación sentimental antes de dar cualquier paso importante con ella. “Simplemente es cuestión de que si él me quiere, él sabe lo que va a hacer y si es que no, él está en todo su derecho de continuar donde quiera continuar. Yo no tengo por qué juzgarlo, también es válido”, manifestó.

María Pía Vallejos aclara qué espera de Gustavo Salcedo

La joven veterinaria explicó que, pese a la cercanía que mantiene con Gustavo Salcedo, actualmente no existe una relación formal entre ambos. Según indicó, continúan compartiendo tiempo juntos y mantienen una buena comunicación, pero todavía no han oficializado ningún romance.

“Las cosas con él están bien, yo estoy tranquila también. No es nada oficial, simplemente nos vemos y compartimos momentos juntos, no es una relación”, señaló después de haber celebrado junto a él su cumpleaños número 31.

Asimismo, la joven indicó que no está dispuesta a involucrarse en una situación sentimental que no esté completamente resuelta. “Obviamente tiene que haber una separación real”, respondió ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

La veterinaria rechaza ser señalada como la tercera en discordia

María Pía Vallejos también aprovechó la entrevista para responder a quienes la acusan de haberse involucrado en un matrimonio. La veterinaria aseguró que conoció a Gustavo Salcedo cuando él ya estaba separado y que nunca tuvo intención de interferir en una relación de pareja.

“Yo no voy a estar metida en una separación y él lo sabe y lo hemos conversado bastante”, afirmó. Además, agregó: “Para los que me tildan de tercera, de amante, de que me he metido en un matrimonio, yo he conocido a un hombre separado, claro con sus sentimientos”.

Además, reiteró que el deportista tiene plena libertad para tomar las decisiones que considere convenientes para su vida personal. “Gustavo es libre de hacer lo que él quiera. Jamás lo voy a limitar en algo, lo único que él sabe es que yo quiero que las cosas estén claras, pero ya lo que la gente pueda pensar es según su perspectiva”, concluyó.