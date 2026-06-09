HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Joven veterinaria advierte a Gustavo Salcedo tras revelar que espera su divorcio de Maju Mantilla: "Si él me quiere..."

María Pía Vallejos aseguró que no oficializará ningún romance con el empresario mientras no exista una separación definitiva de Maju Mantilla.

María Pía Vallejos habló de su relación con Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/difusión
María Pía Vallejos habló de su relación con Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

María Pía Vallejos volvió a pronunciarse sobre Gustavo Salcedo luego de que el abogado de Maju Mantilla asegurara que la pareja no tiene previsto iniciar un proceso de divorcio. La joven veterinaria dejó en claro cuál es su postura respecto al futuro de su vínculo con el esposo de la exreina de belleza.

Durante una entrevista con las cámaras de 'Amor y fuego', la especialista señaló que espera que el aún esposo de la exconductora de televisión formalice su situación sentimental antes de dar cualquier paso importante con ella. “Simplemente es cuestión de que si él me quiere, él sabe lo que va a hacer y si es que no, él está en todo su derecho de continuar donde quiera continuar. Yo no tengo por qué juzgarlo, también es válido”, manifestó.

PUEDES VER: Maju Mantilla recuerda el ampay de Gustavo Salcedo con una mujer en hotel y sale en su defensa: "Él no hizo nada"

lr.pe

María Pía Vallejos aclara qué espera de Gustavo Salcedo

La joven veterinaria explicó que, pese a la cercanía que mantiene con Gustavo Salcedo, actualmente no existe una relación formal entre ambos. Según indicó, continúan compartiendo tiempo juntos y mantienen una buena comunicación, pero todavía no han oficializado ningún romance.

“Las cosas con él están bien, yo estoy tranquila también. No es nada oficial, simplemente nos vemos y compartimos momentos juntos, no es una relación”, señaló después de haber celebrado junto a él su cumpleaños número 31.

Asimismo, la joven indicó que no está dispuesta a involucrarse en una situación sentimental que no esté completamente resuelta. “Obviamente tiene que haber una separación real”, respondió ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

PUEDES VER: Joven veterinaria celebra su cumpleaños junto con Gustavo Salcedo y aclara: "Mi felicidad no depende de él"

lr.pe

La veterinaria rechaza ser señalada como la tercera en discordia

María Pía Vallejos también aprovechó la entrevista para responder a quienes la acusan de haberse involucrado en un matrimonio. La veterinaria aseguró que conoció a Gustavo Salcedo cuando él ya estaba separado y que nunca tuvo intención de interferir en una relación de pareja.

“Yo no voy a estar metida en una separación y él lo sabe y lo hemos conversado bastante”, afirmó. Además, agregó: “Para los que me tildan de tercera, de amante, de que me he metido en un matrimonio, yo he conocido a un hombre separado, claro con sus sentimientos”.

Además, reiteró que el deportista tiene plena libertad para tomar las decisiones que considere convenientes para su vida personal. “Gustavo es libre de hacer lo que él quiera. Jamás lo voy a limitar en algo, lo único que él sabe es que yo quiero que las cosas estén claras, pero ya lo que la gente pueda pensar es según su perspectiva”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Maju Mantilla recuerda el ampay de Gustavo Salcedo con una mujer en hotel y sale en su defensa: "Él no hizo nada"

Maju Mantilla recuerda el ampay de Gustavo Salcedo con una mujer en hotel y sale en su defensa: "Él no hizo nada"

LEER MÁS
Joven veterinaria celebra su cumpleaños junto con Gustavo Salcedo y aclara: "Mi felicidad no depende de él"

Joven veterinaria celebra su cumpleaños junto con Gustavo Salcedo y aclara: "Mi felicidad no depende de él"

LEER MÁS
Maju Mantilla emocionada con inesperada propuesta de hacer un programa para entrevistar a sus haters: "Me encantaría"

Maju Mantilla emocionada con inesperada propuesta de hacer un programa para entrevistar a sus haters: "Me encantaría"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

LEER MÁS
Muere el esposo millonario de la exmodelo Karla Casós, la ‘Angelina Jolie’ peruana: “Momentos que exigen silencio”

Muere el esposo millonario de la exmodelo Karla Casós, la ‘Angelina Jolie’ peruana: “Momentos que exigen silencio”

LEER MÁS
Mónica Delta pide disculpas tras lanzar polémica frase sobre la gente pobre y explica qué quiso decir: “Entiendan que no ha habido clasismo”

Mónica Delta pide disculpas tras lanzar polémica frase sobre la gente pobre y explica qué quiso decir: “Entiendan que no ha habido clasismo”

LEER MÁS
Magaly Medina rompe su silencio sobre el rendimiento de María Pía Copello en el streaming y critica que dejara la televisión: "Mal aconsejada"

Magaly Medina rompe su silencio sobre el rendimiento de María Pía Copello en el streaming y critica que dejara la televisión: "Mal aconsejada"

LEER MÁS
Sebastián Lizarzaburu y su novia celebran la compra de su departamento: "En una semana viviremos aquí"

Sebastián Lizarzaburu y su novia celebran la compra de su departamento: "En una semana viviremos aquí"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025