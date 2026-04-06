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Mario Irivarren reaparece tras polémica por ampay en Argentina y hace emotiva confesión: "Es un antes y después"

El exchico Mario Irivarren reality volvió al pódcast ‘La manada’ tras el ampay que protagonizó en Argentina y pidió disculpas públicas sobre sus errores personales.

Mario Irivarren regresó a 'La manada' tras ampay. Foto: composición LR/difusión
Mario Irivarren regresó a 'La manada' tras ampay. Foto: composición LR/difusión

Mario Irivarren reapareció en el pódcast ‘La manada’ tras la pausa temporal del programa, en medio de la polémica generada por el ampay ocurrido en Argentina. El exchico reality volvió acompañado de sus compañeros Laura Spoya y Gerardo Pe’, y se dirigió a su audiencia con un mensaje sincero sobre sus errores personales.

“Para mí es un antes y un después, es algo que me ha marcado bastante”, expresó el exintegrante de ‘Esto es guerra’ sobre el escándalo que provocó su salida momentánea del programa. En ese contexto, también pidió disculpas públicas y aseguró que buscará ofrecer una mejor versión tanto a nivel personal como profesional.

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Mario Irivarren se disculpa en ‘La manada’ tras polémico ampay

Durante su regreso al pódcast, Mario Irivarren reconoció los errores cometidos tras el escándalo por la supuesta infidelidad en una despedida de soltero en Argentina, el cual provocó el fin de su relación con Onelia Molina. El influencer confesó que incluso consideraron renunciar al proyecto antes de retomar el programa debido a la magnitud de la polémica.

“Toca hacer un mea culpa sincero y honesto, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. En estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho”, afirmó. Además, reflexionó sobre el estilo del pódcast, señalando que el tono humorístico que manejaban pudo haber cruzado ciertos límites. “Esta filosofía de tomar siempre todo a la broma se nos fue un poco de las manos”, admitió.

El popular ‘Calavera coqueta’ agradeció el respaldo de sus seguidores, quienes, pese a la controversia, continúan apoyando el proyecto. “La comunidad sigue allí, nos alienta, nos manda palabras de apoyo (…) Les pido unas disculpas sinceras a todo aquel que siente que le fallamos con nuestras palabras y acciones. Somos perfectamente conscientes de ello”, agregó.

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Mario Irivarren se despide del productor de ‘La manada’ tras su salida del programa

Otro de los momentos que marcó el regreso del pódcast fue el anuncio de la salida del productor Abneer Robles, quien decidió dar un paso al costado del proyecto. Pese a ello, los integrantes de ‘La manada’ aseguraron que continuará siendo parte de la esencia del programa.

Mario Irivarren destacó el rol fundamental que tuvo que el comunicador en la creación y desarrollo del espacio digital. “Este proyecto existe gracias a Abneer”, afirmó agradecido. Asimismo, le dedicó unas palabras de despedida, deseándole lo mejor en sus futuros proyectos tras su trabajo al frente del pódcast en 2025.

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