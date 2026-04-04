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Nelly Rossinelli conmueve con mensaje a su hijo mayor que dejará el Perú por estudios: "En busca de tus sueños"

La influencer Nelly Rossinelli compartió emotivas palabras para su hijo Salvador, quien pronto iniciará una nueva etapa fuera del país, cumpliendo su sueño profesional.

Nelly Rossinelli dedica sentido mensaje para su hijo mayor. Foto: composición LR/Instagram
Nelly Rossinelli dedica sentido mensaje para su hijo mayor. Foto: composición LR/Instagram

Nelly Rossinelli, conocida tiktoker y conductora de televisión, emocionó a sus seguidores al dedicar un sentido mensaje a su hijo mayor, Salvador, quien este año culminará sus estudios escolares y viajará fuera del Perú para iniciar la búsqueda de sus sueños de convertirse en piloto profesional.

Durante un reciente viaje familiar a Costa Rica por Semana Santa, la recordada jurado de ‘El gran chef famosos’ aprovechó para compartir momentos especiales junto a su hijo de dieciséis años, en medio de una etapa clave en su vida. “A solo meses que te vayas de mi lado para que emprendas tu propio vuelo en busca de tus sueños, mi vida”, escribió la popular ‘Mamá loncherita’.

Nelly Rossinelli

Mensaje de Nelly Rossinelli. Foto: Instagram

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Nelly Rossinelli dedica tierno mensaje a su hijo mayor antes de su viaje al extranjero

A través de sus redes sociales, Nelly Rossinelli expresó el orgullo y la nostalgia que siente ante la próxima partida de su hijo. “Pero mamá siempre estará para darte una mano y un abrazo cuando tú lo necesites. Mi Salvador, él llegó a salvarme”, agregó en una publicación acompañada de fotografías familiares en la playa.

La conductora no es ajena a compartir momentos importantes de su vida familiar con sus seguidores. A inicios del año escolar, también dedicó un emotivo mensaje a Salvador por el inicio de su último año de colegio. “Disfruta de este último año, porque el colegio es de las etapas más bonitas que vivimos. Y el próximo año se vienen retos aún mayores, pero siempre de la mano de Dios. Te amo, hijito de mi corazón”, se lee en la publicación.

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¿Qué carrera estudiará el hijo mayor de Nelly Rossinelli?

Más allá del aspecto emocional, la creadora de contenido también ha compartido detalles sobre el futuro profesional del adolescente. A través de un video en TikTok, la conductora reveló que Salvador tiene claro su objetivo y planea estudiar en el extranjero para convertirse en piloto.

“Luego sé que mi hijo se va a ir fuera para estudiar. Porque él, como ya les conté, quiere ser piloto. Entonces quiere hacer su carrera y horas de vuelo afuera”, comentó. Asimismo, la influencer señaló que este será el último año en el que prepare las tradicionales loncheras para Salvador.

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