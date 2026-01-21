HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nelly Rossinelli se despide con emoción del programa '¿Cuál es tu pedido?' tras 100 capítulos: "Esto es solo un hasta luego"

La carismática conductora Nelly Rossinelli cierra una etapa con '¿Cuál es tu pedido?', programa que la llevó a consagrarse como un rostro cercano para las familias tras ser jurado de 'El gran chef'.

Capítulo 100 y final de '¿Cuál es tu pedido en agosto?', con Nelly Rossinelli, se emitió el martes 20 de enero de 2026.
Capítulo 100 y final de '¿Cuál es tu pedido en agosto?', con Nelly Rossinelli, se emitió el martes 20 de enero de 2026. | Foto: composición LR/Latina

El programa culinario '¿Cuál es tu pedido?', transmitido por Latina Televisión, llegó a su capítulo número 100 con un cierre cargado de emociones. Nelly Rossinelli, conductora y figura central del espacio, se despidió de la audiencia que la acompañó desde su debut en agosto de 2025.

La propuesta televisiva se convirtió en un espacio familiar que combinó entretenimiento y cocina, consolidando a Rossinelli como una de las personalidades más cercanas al público tras su paso como jurado en 'El gran chef: Famosos'. La última edición marcó el final de una etapa que dejó huella en la creadora de contenido gastronómico y en el canal.

Gabriel Calvo en shock al probar el ceviche con chantilly y papas fritas que comía Eva Ayllón: 'No puede ser posible'

lr.pe

Nelly Rossinelli se despide con emoción de '¿Cuál es tu pedido?'

En el episodio número 100, emitido el 20 de enero de 2026, Nelly Rossinelli dirigió un mensaje directo a los televidentes al final del programa. Con evidente emoción, agradeció a quienes la acompañaron noche tras noche: "Quiero agradecer sinceramente a usted, 'señito'; a usted, señor; y a ustedes, mis 'pericotitos' en casa, que estaban sentados ahí en el televisor… Les agradezco de corazón el haber estado acompañando estos 100 capítulos maravillosos".

La conductora cerró su intervención con una frase que reflejó esperanza de una continuidad, antes de que el set se oscureciera en señal del fin de este ciclo. "Esto es solo un hasta luego; la cocina no se apaga", manifestó. Sus palabras fueron recibidas como un gesto de gratitud y cercanía hacia la audiencia que convirtió al programa en parte de su rutina diaria y en uno de los más vistos en su franja horaria.

Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: 'El cariño sigue'

lr.pe

'¿Cuál es tu pedido?' cierra con rotundo éxito

Desde su estreno, el programa '¿Cuál es tu pedido?' destacó por su buena sintonía y por consolidarse como un espacio familiar en torno a la cocina. Rossinelli, reconocida previamente por su rol en 'El gran chef', encontró en este formato la oportunidad de conectar con el público de manera más personal.

La propuesta contó con invitados especiales y desafíos culinarios que mantuvieron cautiva a la audiencia. El último episodio tuvo como gran atractivo el duelo final entre Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti, dos referentes de la gastronomía peruana, quienes pusieron el broche de oro a una etapa televisiva que se consolidó en el prime time de Latina a las 7:00 p. m. Ese espacio será ocupado, desde este miércoles 21 de enero, por 'Latina Noticias Central', conducido por los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio.

