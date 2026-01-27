HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nelly Rossinelli cuenta que pasó mal momento en playa exclusiva de Perú: "Me dio una cólera"

Conductora de televisión Nelly Rossinelli detalló un trato desigual y acusaciones injustas tras alquilar una casa familiar en la playa.

Usuarios mostraron su solidaridad con conductora.
Usuarios mostraron su solidaridad con conductora. | Foto: composición LR/Instagram

La influencer y conductora de televisión Nelly Rossinelli sorprendió a sus seguidores al detallar una mala experiencia en una playa exclusiva de Perú. Mediante Instagram, la presentadora explicó que ella y su familia fueron tratados de manera inadecuada tras alquilar una casa de playa, asegurando que las normas del lugar no se aplicaban de forma equitativa. Según manifestó, las políticas parecían variar según cada familia, situación que generó su incomodidad y malestar.

Nelly Rossinelli relata su incomodidad tras alquilar casa de playa en zona exclusiva

La conductora Nelly Rossinelli relató que vivió un incómodo momento durante su visita a una playa exclusiva, experiencia que terminó por generarle gran molestia. "Me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa", resaltó en redes sociales.

Según contó, se dieron varias situaciones, pero la más reciente fue la que colmó su paciencia. "Entonces, nunca reclamé nada, pero ayer íbamos a sacar un piqueo y (mi esposo) Yerzon estaba sacando unos platitos chiquititos para compartir", explicó la influencer, detallando que se trataba de utensilios pequeños y sin causar desorden.

Nelly Rossinelli tiene más de 500.000 seguidores en Instagram. Foto: Latina

Nelly Rossinelli tiene más de 500.000 seguidores en Instagram. Foto: Latina

Sin embargo, la situación cambió cuando, de manera abrupta, personal de seguridad se acercó corriendo para impedirles el ingreso de los platos. "Llegaron como el ICE en Estados Unidos a decirle: 'No, señor, por favor, no puede meter'", relató, visiblemente incómoda. Lo que más le indignó fue que, minutos después, observó que en el toldo cercano un grupo de personas, a quienes describió como de alto poder adquisitivo, sí pudo ingresar sin problemas grandes platos de ceviche. "Me dio una cólera”, sentenció.

A ello se sumó que los vigilantes la responsabilizaron reiteradamente por algunas residuos de can encontradas en la playa. Según su versión, este trato habría estado motivado porque su perrita es criolla y no de raza, a diferencia de las mascotas de otras casas de esta zona exclusiva. "Era imposible porque jamás salimos sin la bolsita. Le exigí a los señores que me enseñen los videos y dijeron que, oh, casualidad, las cámaras se habían malogrado", agregó.

Nelly Rossinelli informó incomodidad a encargados de club

Nelly Rossinelli enfatizó que vivió más de 20 situaciones de este tipo y hasta confrontó al personal de seguridad. "Señor, disculpe, o sea, ¿usted tiene algo con personal conmigo?", fue uno de sus reclamos. Tras ello, los trabajadores argumentaron que solo cumplían con su trabajo. También conversó con el encargado del club y este le pidió disculpas por los malos momentos que vivió. "Se les da excepciones a los otros residentes o inquilinos, a excepción de nosotros", resaltó.

