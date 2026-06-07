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Expareja de Paul Michael lo defiende y revela que descubrió a Pamela López gritándole a su menor hija: "Yo tengo pruebas"

Sofía Delgado, madre de la hija de Paul Michael, dejó impactado a más de uno al desenmascarar a Pamela López y asegurar que maltrató a su menor hija. Además, afirmó que la confrontó por este hecho.

Pamela López enfrenta serias acusaciones en su contra. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Pamela López enfrenta serias acusaciones en su contra. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La polémica que rodea a Pamela López continúa creciendo. En medio de los cuestionamientos que ha recibido tras los reportes de una presunta agresión contra Paul Michael durante su participación en 'La granja VIP', una nueva voz se sumó al debate. Se trata de Sofía Delgado, expareja del cantante y madre de su hija, quien decidió romper su silencio durante una transmisión en vivo de TikTok.

Contactada por la creadora de contenido La Vitteri, Delgado no solo salió en defensa del salsero, sino que también lanzó una delicada acusación contra la aún esposa de Christian Cueva. Según relató, en una oportunidad encontró a la trujillana gritándole a su menor hija, situación que la llevó a encararla de inmediato. "Yo tengo pruebas", aseguró la joven, dejando impactados a los seguidores que seguían atentamente la transmisión.

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Sofía Delgado cuestiona a Pamela López

Sofía Delgado no dudó en referirse a los conflictos que habría mantenido con Pamela López por el trato hacia su menor hija. La expareja de Paul Michael aseguró que la influencer es consciente de que no tolerará ningún tipo de situación que involucre a la pequeña, por lo que siempre ha estado atenta a cualquier incidente.

"Ella sabe que no puede hablar de mi hija porque yo al instante le escribo (...) antes ya hemos tenido una discusión porque le levantó la voz a mi hija", manifestó ante los usuarios conectados a la transmisión.

Asimismo, Sofía reveló que fue testigo de este episodio mientras mantenía una conversación telefónica con la menor, motivo por el cual decidió enfrentar directamente a López. "Yo estaba en llamada con mi hija y lo escuché. Al instante le escribí y la puse en su sitio. Yo ya le he dicho que si se mete con mi hija no hay denuncia que valga", expresó de manera tajante.

La madre de la hija del salsero también afirmó que cuenta con pruebas de lo ocurrido y dejó entrever que no dudará en defender a la menor si vuelve a presentarse una situación similar.

PUEDES VER: ¿Traición? Diego Chávarri y ‘Cri Cri’ critican duramente a Pamela López a sus espaldas en ‘La granja VIP’: “Se victimiza mucho”

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Pamela López habría agredido a Paul Michael en 'La granja VIP'

La polémica en torno a Pamela López no solo involucra las recientes declaraciones de Sofía Delgado. En los últimos días, la participante de 'La granja VIP' también se vio envuelta en una controversia luego de protagonizar un tenso episodio con Paul Michael durante una de las madrugadas dentro del reality.

Según se pudo apreciar en la transmisión en vivo del programa, el cantante se despertó abruptamente y decidió abandonar la habitación que compartía con López. Su actitud llamó de inmediato la atención de los televidentes, quienes comenzaron a especular sobre lo ocurrido entre ambos mientras descansaban.

Mientras se cambiaba de ropa para retirarse del lugar, Paul Michael dejó en evidencia su malestar y aseguró que había llegado a su límite. “No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo. No puedo permitir más faltas de respeto”, expresó visiblemente incómodo, sin brindar mayores detalles sobre lo sucedido en ese momento.

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