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Susana Baca sorprende al revelar por quién votará este domingo en la segunda vuelta: “No viciaré mi voto, no es tiempo para ello”

La cantante y exministra de Cultura, quien en la primera vuelta no apoyó ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez, llamó a votar "con conciencia y contra la corrupción".


Susana Baca, reconocida cantante peruana, anuncia su apoyo a Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Foto: Composición LR/Chatgpt
Susana Baca, reconocida cantante peruana, anuncia su apoyo a Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Foto: Composición LR/Chatgpt | Foto: Composición LR/Chatgpt
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Al igual que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026, la reconocida cantante peruana Susana Baca volvió a revelar a qué candidato dará su apoyo este domingo 7 de junio. La exministra de Cultura contó que regresó de Buenos Aires y no le gustó lo que vio; por eso, espera que los peruanos no cometan los mismos errores que los argentinos al respaldar el totalitarismo.

"Ojalá no cometamos los mismos errores. Argentina está cayéndose a pedazos. El Perú corre el mismo riesgo si no sale a votar con conciencia y contra la corrupción", señaló Susana Baca, quien en la primera vuelta apostó por Jorge Nieto, quien en la actualidad se rehúsa a votar por los dos candidatos que quedan.

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Susana Baca en contra de Keiko Fujimori

A través de sus redes sociales, Susana Baca anunció públicamente que votará por Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta electoral. Asimismo, la artista peruana de 82 años exhortó a la ciudadanía a no votar en blanco ni nulo, muy en contra de lo que propuso Jorge Nieto.

"Debemos votar una vez más contra el totalitarismo de Keiko, que nos ha gobernado todos estos años detrás del trono y en lo más pervertido del poder. No olvidemos ni a Boluarte ni a Jerí, que fueron sus hijos y estamos donde estamos por su infrenable ambición de poder", expresó el pasado viernes 5 de junio.

"Yo voy a salir a votar, no viciaré mi voto, no es tiempo para ello. No esconderé la mano, votaré por Sánchez. No quiero pasar una vez más a tener que bajar la cabeza ante la prensa extranjera cuando me preguntan cómo es posible que nosotros, los peruanos, hayamos tenido a los presidentes tan corruptos y cómo hemos podido elegirlos", añadió Baca.

Finalmente, Susana Baca indicó que emitirá un voto por la esperanza del país. "Quiero tener aunque sea la duda, pero saber que votaré con el corazón por nuestro país y su decencia. Votaré porque no quiero vivir más en la injusticia de nuestros niños con hambre y con frío. Saldré a votar con esperanza para que ojalá mi voto y el de todos sigamos en la ilusión de un país honesto y solidario", concluyó.

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