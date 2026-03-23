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Celine Aguirre arrepentida pide perdón por comentarios despectivos sobre chinchanos en 'La granja VIP': "Palabras inapropiadas"

Celine Aguirre reapareció con un comunicado en redes sociales luego de dejar 'La granja VIP' y ofreció disculpas públicas por los comentarios racistas sobre los chinchanos y los gatos.

Celine Aguirre tuvo comentarios racistas contra los chinchanos. Foto: Composición LR/Captura/Difusión
Celine Aguirre tuvo comentarios racistas contra los chinchanos. Foto: Composición LR/Captura/Difusión

La actriz Celine Aguirre se pronunicó públicamente luego de la controversia generada por sus comentarios sobre las personas de Chincha durante una dinámica en 'La granja VIP', espacio que terminó en el centro de la discusión por el contenido emitido. Tras abandonar el reality de Panamericana por una descompensación, la artista difundió un mensaje en el que reconoció la gravedad de sus palabras y pidió perdón a las personas afectadas.

El caso tomó fuerza en redes sociales después de que se viralizara el momento en el que Celine Aguirre hizo una referencia ofensiva a los chinchanos en medio de risas. La reacción de los usuarios fue inmediata y derivó en duras críticas contra la actriz y 'La granja VIP', cuya emisión en YouTube fue cancelada en medio de la polémica.

Celine Aguirre utilizó sus redes sociales para disculparse con chinchanos.

Celine Aguirre utilizó sus redes sociales para disculparse con chinchanos.

PUEDES VER: ¡Preocupación en 'La granja VIP'! Celine Aguirre abandona el reality para ser llevada a una clínica local

lr.pe

Celine Aguirre se muestra arrepentida por comentarios racistas sobre chinchanos

En su cuenta de Instagram, Celine Aguirre publicó un comunicado para responder al rechazo que provocaron sus declaraciones. En el texto, la hermana de Marisol Aguirre ofreció disculpas públicas y señaló que entendía el malestar causado por sus expresiones, especialmente entre la población de Chincha, mencionada de forma despectiva en el programa.

“Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha”, escribió.

La actriz añadió además: “No fue mi intención ofender ni faltar el respeto; sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo”. Con este mensaje, Celine Aguirre buscó marcar distancia de la frase que encendió la indignación y reabrir el debate sobre expresiones discriminatorias en la televisión y plataformas digitales.

PUEDES VER: Marisol y Celine Aguirre: ¿qué carreras ajenas a la TV estudiaron las gemelas y qué hacen ahora?

lr.pe

¿Qué dijo Celine Aguirre sobre las personas que viven en Chincha?

La polémica comenzó durante una dinámica en 'La granja VIP', cuando Celine Aguirre lanzó una frase que fue ampliamente cuestionada por su carga racista.

“¿Dijeron Chincha en algún momento? ¿Dijeron gato? Porque los negros comen gato, con todo respeto”, expresó la actriz. La declaración fue rechazada por usuarios y espectadores, quienes advirtieron que ese tipo de comentarios reproduce estereotipos ofensivos contra un grupo étnico.

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