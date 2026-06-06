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Familia del abogado de Iván Paredes explota contra Magaly Medina por burlas en su pódcast tras su fallecimiento: “Repudiable e indignante”

Magaly Medina provoca controversia al afirmar que su exabogado Iván Paredes la traicionó cuando era su defensor, lo que generó que la familia del letrado le lanzara una fuerte advertencia.


La familia de Iván Paredes negó que el abogado le haya fallado a Magaly y exigió respeto durante su proceso de duelo, advirtiendo sobre tomar medidas legales por sus afirmaciones.
La familia de Iván Paredes negó que el abogado le haya fallado a Magaly y exigió respeto durante su proceso de duelo, advirtiendo sobre tomar medidas legales por sus afirmaciones. | Foto: captura Youtube
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El último pódcast de Magaly Medina trajo cola, debido a que la presentadora de televisión rompió su silencio sobre la muerte de su exabogado Iván Paredes, mientras entrevistaba a Yaco Eskenazi y al 'Loco' Wagner. A pesar de que la conductora de ATV lamentó el fallecimiento del abogado, la 'Urraca' manifestó que el letrado le pagó mal cuando era el encargado de defenderla.

"Mi exabogado, el que se estaba enfrentando conmigo, se ha muerto", les contó al Loco Wagner y Yaco Eskenazi. "Me jugó mal, me jugó mal. Que en paz descanse… ojalá. No miento, pero a mí no me generó (…) me enteré de la muerte un viernes y dije ‘bueno, la vida, acá, terrenalmente se paga todo’", expresó Magaly Medina. Esas declaraciones generaron el enojo de parte de la familia de Iván Paredes.

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Familia de Iván Paredes, molesta con Magaly Medina

La familia de Iván Paredes, quien primero defendió a Magaly Medina y luego a Yahaira Plasencia, anunció que evaluará tomar medidas contra la presentadora de televisión tras supuestas burlas hacia el abogado. Esto, luego de que insinuara que recurrió a la brujería para protegerse de quienes le hacen daño.

Familia de Iván Paredes reprocha las declaraciones de Magaly Medina. Foto: Instagram

Familia de Iván Paredes reprocha las declaraciones de Magaly Medina. Foto: Instagram

El Estudio Paredes, fundado por Iván Paredes, compartió el 5 de junio un comunicado firmado por la familia del abogado, en el que expresa su malestar por los dichos de Medina, quien meses atrás se enfrentó a su entonces abogado por defender a Yahaira Plasencia en una demanda contra ella por difamación.

"Expresamos nuestro más enérgico rechazo a las manifestaciones vertidas en el canal de YouTube 'Magaly Medina: el pódcast', publicadas el 4 de junio del presente año, en el que Magaly Medina abordó el tema del fallecimiento del Dr. Iván Paredes, sin que dicho tema hubiera sido planteado previamente por sus invitados, Yaco Eskenazi y Christian Wagner (…) Estas declaraciones resultan repudiables, indignantes y reprochables, no solo por parte de Magaly Medina, sino también por sus invitados, quienes se burlaron de una persona fallecida, ignorando el dolor de su familia, que además incluye a un menor de edad que enfrenta esta difícil pérdida", es lo que se puede leer en el comunicado.

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Familia de Iván Paredes evalúa demandar a Magaly Medina

Asimismo, la familia de Paredes negó que el abogado, en vida, se hubiera portado mal con Magaly Medina, tal y como ella lo afirmó. Según los deudos, fue la conductora quien le jugó mal al letrado al demorarse un año en pagar sus servicios, junto con Patrick Llamo, su productor, pues el abogado nunca realizó canjes.

Familia del abogado Iván Paredes podría demandar a Magaly. Foto: Instagram

Familia del abogado Iván Paredes podría demandar a Magaly. Foto: Instagram

"La familia del Dr. Paredes merece respeto absoluto, especialmente durante este doloroso proceso. Por ello, se exige a Magaly Medina y a terceros abstenerse de realizar cualquier burla sobre el fallecimiento de una persona y el sufrimiento de su familia, reiterando la gravedad de estos actos cuando existe un menor de edad involucrado. Asimismo, nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes para la protección de la memoria del fallecido y el respeto de sus familias", añadieron en su comunicado a manera de advertencia.

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