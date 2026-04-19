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El conmovedor mensaje de la novia de Diego Chávarri días antes de que revelara su atracción por Gabriela Herrera: "Siempre voy a estar con él"

¡Confianza a ciegas! Thalía Bentin, novia de Diego Chávarri, se desvivía en elogios por él y señalaba que su relación se basaba en el gran amor que ambos se tenían.

Thalía Bentin aseguraba confiar en su relación con Diego Chávarri. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Thalía Bentin aseguraba confiar en su relación con Diego Chávarri. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

La relación entre Diego Chávarri y su pareja Thalía Bentin quedó en el centro de la controversia luego de las recientes revelaciones en 'La granja VIP'. Apenas días antes de que se difundiera la conversación con Gabriela Herrera, la joven expresaba públicamente su confianza en el vínculo sentimental que mantenían.

El episodio, ocurrido la madrugada del sábado 18 de abril, expuso una cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera que terminó por confirmar una atracción mutua. Este hecho generó una fuerte reacción de la novia de Diego Chávarri, quien no solo cuestionó lo sucedido, sino también el impacto emocional que podría tener en su entorno familiar.

PUEDES VER: Novia de Diego Chávarri se siente “burlada” tras confesión del exfutbolista a Gabriela Herrera y lanza pedido al programa

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Novia de Diego Chávarri se mostraba seguro de sus sentimientos

En los comicios electorales de la semana pasada, Thalía Bentin protagonizó un encuentro con Diego Chávarri a las afueras de su centro de votación. En ese momento, la novia del exfutbolista de Sporting Cristal dejó en claro su respaldo absoluto, destacando la importancia de la confianza en su relación.

“Siempre voy a estar con él”, aseguró entonces, subrayando que, pese a la exposición mediática y la convivencia del exfutbolista con otras participantes en 'La granja VIP', el vínculo se mantenía sólido. Además, enfatizó que llevaban algunos meses de relación marcados por la cercanía y la seguridad emocional. Para ella, el sentimiento compartido en ese momento era lo más relevante.

“Llevamos unos meses, hay mucha confianza, un montón.Yo estoy segura de lo que él siente por mí y él sabe lo que yo siento por él y para mí la confianza en una relación es básica. Lo que siento y sentimos ahorita para mí es lo más importante”, acotó.

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Thalía Bentín furiosa tras recientes confesiones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera

La situación dio un giro tras la difusión de la conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, en la que ambos admitieron sentir atracción. La reacción de Thalía Bentin no tardó en hacerse pública, evidenciando su malestar frente a lo ocurrido.

A través de sus declaraciones, la novia de Diego Chávarri calificó lo sucedido como una falta de respeto, cuestionando la exposición mediática del momento. Asimismo, expresó sentirse afectada por la actitud del exchico reality, a quien acusó de no haber respetado el compromiso asumido al convivir con ella y su hija.

“Lo que ha hecho es burlarse de mí y de nuestra relación”, sostuvo, dejando entrever la dimensión personal del conflicto. Además, señaló que ahora deberá afrontar la difícil tarea de explicar la situación en su entorno familiar, especialmente a su hija, lo que añade un componente sensible al caso.

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