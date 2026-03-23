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¡Preocupación en 'La granja VIP'! Celine Aguirre abandona el reality para ser llevada a una clínica local

¡Se descompensó! Celine Aguirre salió de 'La granja VIP Perú' la noche del domingo 22 de marzo luego de presentar una crisis respiratoria. La producción informó que la actriz fue llevada a una clínica y permanece bajo observación.

Miguel Vergara fue el encargado de anunciar el estado de salud de Celine Aguirre a sus compañeros. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Miguel Vergara fue el encargado de anunciar el estado de salud de Celine Aguirre a sus compañeros. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Celine Aguirre encendió las alarmas en ‘La granja VIP Perú’ luego de abandonar de manera imprevista la competencia por un problema de salud. Durante la noche del domingo 22 de marzo, la producción del reality comunicó a los participantes que la actriz había sido trasladada a una clínica local tras presentar una descompensación, hecho que generó inquietud dentro y fuera del programa.

La salida temporal de la actriz se produjo después de varios días marcados por una tos persistente, cuadro que terminó afectando su estado físico. Según se informó en el espacio televisivo, la hermana de Marisol Aguirre fue retirada del set para recibir atención médica y someterse a exámenes, mientras se evalúa su evolución y una eventual reincorporación al reality de Panamericana Televisión.

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Celine Aguirre fue trasladada a una clínica tras descompensarse

La noticia fue anunciada por Miguel Vergara, capataz de la competencia, quien reunió a los participantes que permanecen en carrera para explicar lo sucedido con Celine Aguirre. En ese momento, el encargado de los 14 granjeros del reality confirmó que la actriz había salido de La granja VIP para ser atendida en una clínica local, luego de que su salud se viera comprometida por un problema respiratorio.

“Anunciarles que no somos 15, somos 14 porque a nuestra amiga Celine la están llevando a una clínica, le van a hacer un examen de rutina, se ha descompensado”, señaló Vergara ante las cámaras. Sus palabras reflejaron la preocupación que se instaló en el grupo, sobre todo porque la participante ya arrastraba molestias desde días previos.

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Miguel Vergara habla sobre la salud de Celine Aguirre

Miguel Vergara también precisó que la salida de Celine Aguirre no representa una eliminación definitiva de ‘La granja VIP’. De acuerdo con lo explicado por el capataz, la producción aguardará los resultados de los exámenes y la recuperación de la actriz antes de definir cuándo podrá volver al reality. “Sí va a regresar, pero no sabemos si hoy o mañana. Le van a hacer exámenes”, comentó.

Además, el actor cómico remarcó que el aislamiento responde a una medida preventiva para resguardar al resto del elenco. “Para nosotros es mucho mejor porque está así, puede ser que nos contagiemos, ahorita está en la clínica en observación”, agregó.

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