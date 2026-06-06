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Tula Rodríguez rompe en llanto al reencontrarse con su hija Valentina Carmona tras meses separadas

La conductora de televisión Tula Rodríguez protagonizó conmovedoras imágenes al volver a abrazar a su hija, quien estuvo en Estados Unidos por sus estudios universitarios.

Tula Rodríguez tiene a Valentina Carmona como su única hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Tula Rodríguez tiene a Valentina Carmona como su única hija. Foto: Composición LR/Instagram.
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Tula Rodríguez protagonizó conmovedoras imágenes al reencontrarse con su hija, Valentina Carmona, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La adolescente, hija del fallecido exgerente de Latina, Javier Carmona, permaneció durante dos meses en Estados Unidos por sus estudios universitarios.

Por ello, la conductora de 'Mande quien mande' publicó en Instagram un video del momento preciso en que vuelve a abrazar a su hija de 17 años y rompe en llanto por la emoción. Las imágenes conmovieron a sus seguidores, quienes destacaron cuánto la influencer había extrañado a la joven durante su estadía en el extranjero.

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Tula Rodríguez llora al reencontrarse con su hija luego de dos meses

“Llámenme exagerada, pero no ver a mi hija después de dos meses ha sido eterno y hoy la tengo conmigo por unos días para disfrutarla”, escribió Tula Rodríguez junto al video que compartió en sus redes sociales.

En las imágenes, la conductora aparece muy ansiosa mientras espera la llegada de Valentina Carmona. Vestida de manera casual, luce un enorme ramo de flores que había preparado para entregárselo a la menor.

Minutos antes del esperado reencuentro, la influencer muestra una conversación de WhatsApp con la adolescente, quien le confirma que ya se encuentra en Perú. Luego, el video capta el emotivo momento en que madre e hija se vuelven a ver y se dan un largo abrazo, escena que desató lágrimas en ambas por la felicidad de estar juntas otra vez.

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¿Cuál es la condición que tenía Valentina Carmona?

Valentina Carmona, de 17 años, reveló en una entrevista con 'Día D' que nació con una condición congénita caracterizada por una malformación en el aparato auditivo. Esto hizo que su oído derecho no se desarrollara de manera normal, por lo que debió usar una especie de prótesis desde niña.

A pesar de esta limitación, la hija de Tula Rodríguez mantuvo un buen rendimiento escolar durante los años posteriores.

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