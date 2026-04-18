Shirley Arica no pudo contener las lágrimas en 'La Granja VIP Perú'. La ‘Chica Realidad’ volvió a mostrar su lado más vulnerable, esta vez al quebrarse luego de un desencuentro con Pablo Heredia, con quien había compartido besos y otros momentos cercanos dentro del reality.

En conversación con Pati Lorena, también visiblemente afectada, la influencer confesó la difícil experiencia que atraviesa y acusó al actor argentino de estar utilizándola como parte de una estrategia.

“Si quería ir, ¿por qué no me dijo?”: Shirley Arica cuestiona actitud de Pablo Heredia

La tensión aumentó cuando Pablo, tras declarar que Shirley era lo opuesto a lo que buscaba, habría expresado su deseo de abandonar 'La Granja VIP Perú' y ser considerado para la nominación. Esa situación desbordó a la ‘Chica Realidad’, quien manifestó frustración al sentirse criticada constantemente: “¿Cómo hago si cada vez que trato algo pasan esas cosas? Cuando soy seria, que por qué soy seria. Cuando soy seca, que por qué soy seca. Todo el tiempo estoy siendo juzgada. Estoy cansada, harta. Si paso seria: ‘Ay, está molesta, no expresa sus sentimientos’. ¿Qué quieren de mí? No entiendo”.

En esa línea, cuestionó a Heredia por insistir en forjar un vínculo con ella cuando su intención sería dejar el reality. “Si quería irse, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué se mete a la cama conmigo, está conmigo, me abraza, hace que yo me abra? No tengo nada que conversar con él, Pati. Si él prefiere irse a la placa para probarse y saber si la gente lo apoya, que vaya. No estoy a estas alturas de mi vida para sentarme y abrazar a alguien con todos sus errores”, agregó.

“Él está jugando su juego”: Shirley Arica pide que Pablo Heredia deje de utilizarla

Al escucharla, Pati Lorena intentó comprender a Pablo Heredia, sugiriendo que él también podría tener heridas que sanar. Sin embargo, sus palabras no convencieron a Shirley, quien rompió en llanto al explicar que, pese a su esfuerzo por mantenerse positiva, la actitud del actor terminaba apagándola. “Hoy me levanté feliz, bien. Salí, por más que me cueste levantarme temprano, por más que extraño un hu*** a mi hija y me quiera largar (…). Me levanto, salgo para que me siente y me diga esa huev***. Me ca** el día. Si me ca** el día es porque siento cosas por él, porque si no, me llegaría al pin***”, confesó.

Más adelante, acusó a Heredia de usarla como parte de su estrategia en 'La Granja VIP Perú', que este sábado 18 revelará a su cuarto nominado de la temporada: “Él está jugando su juego, y no te das cuenta, para hacer todo un plan maquiavélico y solamente pensar en él, porque es lo que está haciendo, pensar en él. Él está pensando en él, que se quiere ir. Es como que yo mañana me quiero ir, hago una estrategia, utilizo a todos ustedes para largarme. O sea, que yo soy una pieza más en su tablero. Que me lo diga”.

Finalmente, la ‘Chica Realidad’ dejó claro que no se opone a jugar dentro del reality, pero sí a ser utilizada. “Le pregunté afuera: ‘¿Quieres jugar?’. Porque si quieres jugar, juguemos. Juguemos juntos. Los dos jugamos a la novela. No me utilices”, sentenció.