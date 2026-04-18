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Novia de Diego Chávarri se siente “burlada” tras confesión del exfutbolista a Gabriela Herrera y lanza pedido al programa

La pareja del exfutbolista se pronunció tras ver en vivo las confesiones de Chávarri a Gabriela Herrera, lo que desató su indignación y un pedido directo a la producción del reality.

Novia de Diego Chávarri pidió que expongan al exfutbolista y Gabriela Herrera. Foto: composición LR/Panamericana TV
Novia de Diego Chávarri pidió que expongan al exfutbolista y Gabriela Herrera. Foto: composición LR/Panamericana TV

¡Respondió con todo! La novia de Diego Chávarri, Thalía Bentin, reaccionara en tiempo real a las confesiones de sentimientos que el exfutbolista protagonizó junto con Gabriela Herrera durante la transmisión en vivo de 'La granja VIP Perú'. La joven no ocultó su indignación y utilizó el mismo espacio digital para expresar su molestia. “Quiero que mañana los expongan y que sepan que yo escuché”, escribió mientras seguía la emisión.

El episodio, que fue visto por miles de usuarios en YouTube, tomó por sorpresa a la pareja del exdeportista, quien presenció cómo ambos participantes admitían que se gustaban mutuamente. La situación generó una fuerte reacción en la novia del ‘Diablito’, quien más adelante fue aún más directa al señalar: “Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación…”.

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Novia de Chávarri explota contra el exfutbolista y hace firme pedido al programa

Las cámaras de 'La granja VIP Perú' captaron el momento en que Diego Chávarri y Gabriela Herrera, en plena madrugada, se sinceraron sobre sus sentimientos, sin advertir que la transmisión continuaba abierta al público. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Thalía Bentin intervino desde los comentarios en vivo. “Qué gran falta de respeto, que los expongan”, escribió.

La pareja del popular ‘Diablito’ pidió al programa de Panamericana TV que haga públicas las imágenes de lo ocurrido, lo que consideró una traición por parte del exjugador de Sporting Cristal, luego de haber aparecido en televisión nacional brindándole todo su apoyo y confianza.

Según lo compartido por Samuel Suárez, la joven también expresó sentirse vulnerada no solo en su relación, sino en el entorno familiar que comparte con el exfutbolista. En ese sentido, manifestó su preocupación por el impacto que este episodio podría tener en su hija, quien compartió con su pareja.

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¿Quién es Thalía Bentin, la novia de Diego Chávarri?

Thalía Bentin, de 33 años, es tripulante de cabina en una reconocida aerolínea y ha mantenido su relación con Diego Chávarri alejada del ojo mediático. A diferencia del entorno del espectáculo en el que se desenvuelve el exdeportista, ella ha optado por preservar su vida privada y evitar la exposición pública.

Pese a ello, cuando Chávarri ingresó a 'La granja VIP Perú', la joven decidió sorprenderlo con una visita especial dentro del programa. En ese reencuentro, el exfutbolista se mostró visiblemente emocionado, incluso llegando a llorar al verla y expresando cuánto la extrañaba. Por su parte, la joven aseguró en ese momento que confiaba en él y se sentía tranquila con su participación en el reality.

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