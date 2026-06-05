Stephanie Cayo confiesa por primera vez el secreto de Alejandro Sanz para enamorarla: “Muy natural y muy respetuoso”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La actriz Stephanie Cayo atraviesa una feliz etapa sentimental tras hacerse público su romance con el cantante español Alejandro Sanz. Durante una entrevista con la revista 'Hola', la también modelo peruana reveló qué fue lo que hizo el intérprete de 'Corazón partío' para enamorarla.

Además, descartó por completo que su relación haya surgido a raíz de un flechazo o de un enamoramiento repentino, como se especuló en algún momento. Según explicó, el vínculo entre ambos se fue construyendo con el tiempo y necesitó madurar antes de convertirse en una historia de amor.

Stephanie Cayo confiesa qué hizo Alejandro Sanz para conquistarla

Stephanie Cayo, de 38 años, contó que su acercamiento con Alejandro Sanz comenzó hace muchos años, incluso antes de que la actriz se casara en 2018 con el empresario norteamericano Chad Campbell. Según explicó, la clave de su historia de amor fue el tiempo que compartieron y la manera en que su vínculo evolucionó de manera natural.

Esto ayudó a que el conocimiento mutuo se fuera fortaleciendo poco a poco, hasta que la amistad terminó en algo más. "Hace muchos años… antes de que yo me casara, ya éramos amigos. Ni siquiera éramos tan amigos. Fue creciendo, fue siendo muy natural y muy respetuoso. Entonces fue de conocidos a una amistad, y de la amistad surgió otra cosa", señaló.

Agregó también que su relación con el intérprete español no nació de un momento a otro, sino que fue el resultado de un proceso que tomó tiempo y permitió que los sentimientos surgieran de manera genuina.

PUEDES VER: Stephanie Cayo confiesa por primera vez que está muy enamorada de Alejandro Sanz tras rumores de infidelidad con colombiana

Stephanie Cayo confiesa que "era feliz" estando soltera

Durante otra parte de la entrevista, Stephanie Cayo señaló que, antes de iniciar su relación con Alejandro Sanz, atravesaba una etapa de plenitud personal estando soltera. Reveló que se trataba de un momento de su vida que disfrutaba plenamente.

"Yo venía de estar mucho tiempo soltera y feliz, feliz, feliz. Fue un tiempo muy necesario y maravilloso. Entonces me tomé mucho tiempo", finalizó.