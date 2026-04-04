Gabriela Herrera vivió uno de los momentos más emotivos dentro del reality ‘La granja VIP’, al recordar la trágica muerte de su hermano mayor, Ítalo, quien falleció a los 31 años en un accidente vehicular. En una conversación con su compañera Mónica Torres, la bailarina no pudo contener las lágrimas al revivir el impacto que tuvo esta pérdida en su vida. “Se siente vacío porque era alguien que llenaba espacios”, expresó conmovida.

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ contó que la noticia la tomó por sorpresa mientras se encontraba en Chile, ya que había hablado con su hermano apenas una hora antes del accidente. “Yo había conversado con él por teléfono y a la hora siguiente mi mamá me está llamando como loca… y a mí me chocó por completo”, relató.

Gabriela Herrera conmueve al recordar la trágica muerte de su hermano

Durante su convivencia en ‘La granja VIP’, la bailarina recordó con detalle los momentos posteriores al fallecimiento de su hermano y contó que, tras enterarse de la noticia, regresó al Perú para despedirse de él en el velatorio, una experiencia que marcó profundamente su vida.

Asimismo, la cantante reveló que su hermano fue enterrado cerca de las instalaciones del reality, lo que hace que su recuerdo esté aún más presente durante su participación en el programa. Incluso comentó que lo considera “su vecino”, ya que se enteró de esta inesperada coincidencia cuando se enteró el lugar de grabación del espacio televisivo.

La dolorosa despedida de Gabriela Herrera a su hermano mayor

En julio de 2025, la recordada participante de ‘Reinas del show’ ya había compartido públicamente su dolor a través de sus redes sociales, donde dedicó un extenso y emotivo mensaje de despedida a su hermano. En él, expresó lo difícil que ha sido aceptar su ausencia y aprender a vivir sin su presencia.

“La vida nos enseña a amar, pero no nos enseña a despedirnos de los que amamos… duele y duele mucho”, escribió, dejando en evidencia el profundo vínculo que los unía. Además, lo describió como una figura clave en su desarrollo personal y profesional. “Tú más que un hermano eres como un padre para mí”, señaló.

En su mensaje, también agradeció todo el apoyo recibido a lo largo de su vida, destacando que él siempre creyó en su talento, incluso cuando ella misma dudaba. “Sin ti yo no sería nada… siempre supiste lo que podía dar (…) Te amo con todo el alma… me dejas un vacío muy grande que nadie va a llenar”, concluyó.