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Hija de Christian Domínguez confiesa que atraviesa difícil momento tras polémica con su padre: "Intento empezar de nuevo"

La hija del cumbiambero se sinceró sobre su estado emocional tras el distanciamiento con su padre y dejó entrever que podría contar su versión en el programa de Magaly tras cumplir 18 años.

Hija de Christian Domínguez reveló que podría contar su verdad en Magaly Medina. Foto: composición LR/Instagram
Hija de Christian Domínguez reveló que podría contar su verdad en Magaly Medina. Foto: composición LR/Instagram

Camila Domínguez, hija del cantante de cumbia Christian Domínguez, sorprendió al sincerarse en redes sociales sobre el complicado momento emocional que atraviesa, en medio de la polémica que involucra a su familia. A través de sus historias de Instagram, la joven de 17 años admitió que no la está pasando bien, pero que hace un esfuerzo diario por salir adelante

La hija de Melanie Martínez, quien recientemente inició sus estudios universitarios en la carrera de Derecho, ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores, quienes le consultan por su estado emocional tras el distanciamiento con su padre. “Últimamente he tenido muchas emociones y no estoy pasando por un buen momento, pero cada día intento empezar de nuevo y ser fuerte por decisión propia”, se lee en la respuesta que dio a una de sus seguidores que le consultó sobre su estado anímico.

Camila Domínguez

Mensaje de Camila Domínguez en Instagram. Foto: captura

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Camila Domínguez revela que enfrenta difícil momento tras distanciamiento con su padre

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la hija del líder de la Gran Orquesta Internacional relató que su situación emocional se ha visto afectada en las últimas semanas. La joven explicó que, pese a sus esfuerzos, hay días especialmente difíciles que le cuestan sobrellevar.

“Hay días en los que ni siquiera puedo levantarme de la cama, pero el apoyo de las personas que amo, como mi mamá y mi hermana, me ayuda a no derrumbarme”, confesó la hija del cumbiambero. Sus declaraciones se dan en medio del distanciamiento con su padre y las denuncias que han surgido en su entorno familiar. Pese a ello, la también modelo dejó un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares: “Si estás pasando por algo parecido, recuerda que no estás solo y que es un día a la vez”.

Christian Domínguez

Hija de Domínguez se presentaría en Magaly Medina. Foto: Instagram

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Hija de Domínguez confiesa que estaría en programa de Magaly al cumplir 18 años

En medio de la interacción con sus seguidores, Camila Domínguez también respondió a quienes le sugirieron contar su versión en televisión, específicamente en el programa de Magaly Medina. Ante ello, la joven dejó entrever que podría hacerlo cuando alcance la mayoría de edad.

“Me faltan 5 meses para cumplir 18”, respondió, generando expectativa sobre una posible aparición mediática en la que podría hablar abiertamente sobre su relación con su padre, con quien actualmente no mantiene contacto.

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