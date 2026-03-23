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Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija con Christian Domínguez tras participación en podcast

La denuncia de oficio contra la exbailarina fue iniciada por la Unidad de Protección Especial, quien consideró que la menor no debió exponer sus vivencias personales en medios masivos de comunicación.

La denuncia de oficio no fue solicitada fue Christian Domínguez Foto: Composición LR
La denuncia de oficio no fue solicitada fue Christian Domínguez Foto: Composición LR | Redes sociales

Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección de su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez, luego de que la menor participara en un podcast donde habló sobre su distanciamiento con su padre. 

El programa de streaming 'Q'Bochinche!' reveló en exclusiva la denuncia contra Martínez, tras la difusión del contenido en el que la adolescente también rechazó las disculpas públicas de Norka Ascue, luego de los audios emitidos en 'Magaly TV, la firme'.

Tras ello, la Unidad de Protección Especial (UPE) inició una denuncia de oficio contra la expareja del líder de la Gran Orquesta Internacional por presunta desprotección familiar. "Declinar competencia a la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente de la Municipalidad distrital de Barranco (..) por riesgo de desprotección familiar", se lee en el documento. 

denuncia contra Melanie Martínez

denuncia contra Melanie Martínez

PUEDES VER: Magaly Medina tras declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez: "Es quitarle la careta a Christian Domínguez ante Karla Tarazona"

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¿Quién realizó la denuncia contra Melanie Martínez?

Según el abogado de Christian Domínguez, la denuncia de oficio no fue solicitada por su defendido, sino que fue iniciada por la UPE al considerar que las vivencias personales de la menor no deberían ser expuestas en canales masivos de comunicación.

Como se recuerda, en noviembre de 2025, el cantante de cumbia entabló una demanda contra Melanie Martínez alegando violencia psicológica y alienación parental. Domínguez sostuvo que su expareja habría influido en su hija mayor para que adopte una actitud hostil hacia él, además de incitarla a realizar transmisiones en vivo por TikTok en las que lo dejaba mal parado. Sin embargo, esta denuncia no prosperó. 

PUEDES VER: “Él será quien responda”: Karla Tarazona reacciona a las declaraciones de Pamela Franco y Melanie Martínez sobre Christian Domínguez

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¿Qué denunció Melanie Martínez?

En marzo de 2026, Martínez denunció a Christian Domínguez y a Norka Ascue por presunta violencia psicológica contra la menor. La exbailarina acusó al cantante de filtrar información personal de su hija con el objetivo de desprestigiarla en televisión nacional.

En más de una ocasión, la adolescente ha declarado públicamente que su distanciamiento con su padre no se debe a la influencia de su madre, sino a experiencias personales. Además, lo acusa de ser una figura ausente en su vida y de no brindarle el mismo interés que a los hijos de su actual pareja, Karla Tarazona.

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