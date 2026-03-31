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Melanie Martínez sale en defensa de su hija con Christian Domínguez y lanza advertencia a Karla Tarazona: "Tengo la paciencia limitada"

Melanie Martínez arremetió contra Karla Tarazona en televisión nacional, defendió a su hija y envió un mensaje indirecto a Christian Domínguez, en medio de una creciente polémica mediática.

Melanie Martínez enfrentada a Karla Tarazona. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melanie Martínez enfrentada a Karla Tarazona. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Melanie Martínez volvió al centro de la atención pública tras pronunciarse con firmeza sobre la controversia que involucra a su hija y a Christian Domínguez. Durante una reciente aparición en el programa ‘Amor y fuego’, la figura mediática cuestionó directamente a Karla Tarazona, acusándola de emitir mensajes contradictorios sobre el tema.

En sus declaraciones, Melanie Martínez dejó en claro que su prioridad es proteger a su hija, quien —según indicó— está próxima a cumplir 18 años y tendría la intención de contar su versión de los hechos. La también cantante advirtió que no tolerará insinuaciones ni comentarios que, a su juicio, afecten la integridad de su familia.

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Melanie Martínez habla fuerte contra Karla Tarazona

Durante la entrevista, Martínez criticó el comportamiento público de Karla Tarazona, señalando que existiría una incongruencia entre lo que declara en televisión y lo que sugiere indirectamente. Según sostuvo, mientras la conductora de TV evita profundizar en el tema por la presencia de menores, también habría deslizado advertencias sobre posibles consecuencias futuras.

“Que no venga a mostrarse de una forma cuando en otros espacios deja entrever otra postura”, expresó Martínez en el espacio televisivo. En esa misma línea, cuestionó que se emitan mensajes que, según su percepción, podrían interpretarse como amenazas hacia su hija.

La expareja de Christian Domínguez también utilizó una frase contundente que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Inspirada en ‘Reina Pachas’, popular personaje de ‘Al fondo hay sitio’, afirmó que su paciencia tiene límites. “Yo, como dice Reina Pachas, por mis hijos mato, dispongo del muerto, señaló.

Además, enfatizó que su hija ha sido restringida de expresarse libremente hasta ahora, pero que estaría próxima a hacerlo al alcanzar la mayoría de edad. “Falta poco para que pueda hablar”, sostuvo, dejando abierta la expectativa sobre futuras declaraciones.

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Melanie Martínez sacará canción con Pamela Franco

En otro momento de la entrevista, Melanie Martínez reveló que trabaja en un nuevo proyecto musical junto a Pamela Franco, hecho que añade un nuevo elemento a la controversia mediática, considerando el vínculo previo de la artista con Christian Domínguez.

La cantante aseguró que no teme posibles reacciones del líder de la Gran Orquesta Internacional ante esta colaboración. “Si alguien se siente aludido, es su interpretación”, manifestó, marcando distancia frente a cualquier polémica derivada del lanzamiento.

Martínez también destacó que retoma su faceta artística tras haberla dejado de lado por responsabilidades familiares. En ese sentido, dejó entrever que este regreso a la música representa una nueva etapa personal y profesional, sin intenciones de generar conflicto, aunque sin evitar pronunciarse ante situaciones que considera injustas.

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