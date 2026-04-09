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Isabel Acevedo 'Chabelita' compra propiedad en Estados Unidos con su esposo y muestra cómo luce: “Un sueño más que se hace realidad”

La bailarina Isabel Acevedo compartió con orgullo el fruto de su esfuerzo junto a su esposo, con quien radica en Estados Unidos. Camila, hija de su expareja Christian Domínguez, no dudó en felicitarlos.

La artista Isabel Acevedo se casó con su esposo en 2023.
La artista Isabel Acevedo se casó con su esposo en 2023. | Foto: composición LR/Instagram

Isabel Acevedo, conocida en el mundo del espectáculo nacional como 'Chabelita', celebra con entusiasmo un nuevo logro personal junto a su esposo, Rodney Rodríguez: la adquisición de una propiedad en Estados Unidos.

La bailarina, actualmente radicada en el país norteamericano, compartió con cariño detalles de su nueva propiedad y expresó la alegría que le genera este importante paso en su vida. Sus seguidores en redes sociales —entre ellos Camila Domínguez, hija de su expareja Christian Domínguez— se sumaron a las felicitaciones, destacando el fruto del esfuerzo y la dedicación de la pareja.

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'Chabelita' emocionada tras adquirir propiedad en EE.UU.

“Un sueño más que se hace realidad”, manifestó Isabel Acevedo en su publicación. La también peluquera y creadora de contenido no dudó en expresar su gratitud y dejar en claro que adquirir su propiedad en Estados Unidos no fue sencillo, pero pudo lograrlo junto a su esposo gracias a las virtudes que los mantuvieron con la meta siempre presente. “Agradecida con Dios por esta nueva oportunidad. Cuando trabajas con fe, pasión y disciplina… todo es posible”, añadió.

En esa línea, destacó que se trata de un nuevo capítulo tanto en su vida familiar como empresarial. “Hoy celebramos nuestra primera inversión con mi esposito, un paso muy importante en nuestro camino como familia y empresarios”. Más adelante, 'Chabelita' agradeció a sus asesores y dejó abierta la expectativa por un próximo anuncio. “Atentos… se vienen cosas increíbles para quienes desean emprender su propio negocio en Virginia”, sentenció.

La artista Isabel Acevedo se casó con su esposo en 2023

Isabel Acevedo celebra con su esposo tras adquirir propiedad en Estados Unidos. Foto: composición LR/Instagram

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Así luce la propiedad de Isabel Acevedo en Estados Unidos

Más allá de expresar su alegría con palabras, Isabel Acevedo compartió también imágenes junto a su esposo Rodney Rodríguez, con quien celebró en marzo de 2026 tres años de matrimonio.

La artista difundió además un video en el que se la ve ingresando a su propiedad, un espacio sobrio que destaca por su amplitud y la privilegiada vista hacia el exterior. En redes sociales, las felicitaciones de amigos, familiares y seguidores no se hicieron esperar. Entre ellas resaltó el mensaje de la influencer Camila Domínguez, que refleja la buena relación entre ambas. “Hermosos”, escribió la primogénita del cumbiambero Christian Domínguez, con quien 'Chabelita' mantuvo una relación de aproximadamente tres años hasta 2019.

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