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Ahora Nación propone a Mesías Guevara como primer ministro de un posbile gobierno de Roberto Sánchez

El partido de Alfonso López-Chau aclaró que no busca "repartirse ministerios". Además, condicionaron su respaldo a que no se incluya a Antauro Humala dentro del equipo de gobierno.

Mesías Guevara, excandidato presidencial por el Partido Morado.
Mesías Guevara, excandidato presidencial por el Partido Morado. | Andina
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De cara a la segunda vuelta electoral, el partido Ahora Nación reveló que propuso formalmente a Mesías Guevara para ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros ante un posible gobierno de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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"Hemos sugerido al señor Mesías Guevara (…) él desde nuestro punto de vista podría ser un excelente presidente del Consejo de Ministros", señaló Carlo Magno Salcedo, vocero de la organización, vía Radio Exitosa.

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Salcedo explicó que Roberto Sánchez logró pasar al balotaje con el 12% de los electores hábiles (menos del 10% de los votos efectivos), por lo que ahora está obligado a convencer al 40% o 45% del país que no votó por él en la primera vuelta.

En ese sentido, destacó la buena disposición de Juntos por el Perú para integrar las propuestas de ambos partidos en un solo programa de unidad.

Rechazan un "co-gobierno"

El vocero precisó que Ahora Nación no está apoyando a Roberto Sánchez a cambio de obtener beneficios propios o puestos públicos. "Nosotros no hemos pedido en ningún momento que a cambio de nuestro apoyo se nos den ministerios ni nada por el estilo... Todos los nombres que hemos sugerido hasta el momento son de personas que no son de nuestro partido", indicó Salcedo.

Además de proponer a Mesías Guevara como una excelente opción para el premierato, el partido también mencionó al diplomático Manuel Rodríguez Cuadros, quien podría tentar el cargo de primer ministro, y al exministro de Agricultura Federico Tenorio. La intención es rodear al candidato de un equipo técnico experimentado que genere confianza.

Rechazo a Antauro Humala

El partido advirtió que su apoyo no es un cheque en blanco y que se retirarán si el gobierno se vuelve extremista. "¿Qué pasaría si el señor Roberto Sánchez gana las elecciones y luego, por decir algo absurdo, lo pone al señor Antauro Humala como ministro? Obviamente, eso sería algo contrario a una propuesta de Gabinete de Unidad Nacional. Seguramente no la respaldaríamos", sentenció el representante de Ahora Nación.

Salcedo añadió, además, que Roberto Sánchez les aseguró que Humala no participa ni tiene representantes en los equipos técnicos o de gobierno. Calificó la ideología del etnocacerista como "casi fascista" y con una "trayectoria antidemocrática", por lo que bajo ninguna circunstancia encaja en el perfil que buscan para el país.

Ámbito económico y Asamblea Constituyente

El vocero detalló que el nuevo plan de gobierno unificado se ubica en la "centroizquierda" y priorizará en sus primeros 100 días la recuperación de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y la derogación de las llamadas "leyes procrimen" aprobadas por el actual Congreso.

En el aspecto económico, Salcedo mencionó que el plan respetará las reglas del libre mercado. "Hemos puesto mucho énfasis en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en la necesidad de mantener la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y en la necesidad de iniciar un agresivo programa de crecimiento económico".

Además, Salcedo indicó que en el nuevo plan unificado no se contempla la posibilidad de una Asamblea Constituyente. "En este documento no se menciona nada de una Asamblea Constituyente. Lo que sí se menciona es la necesidad de recuperar el derecho al referéndum que ha sido cercenado", agregó.

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