Melanie Martínez se presentó en el programa ‘La verdad a prueba’, conducido por Andrea Llosa, en el que contó sobre la relación entre su hija de 17 años y Karla Tarazona, pareja de Christian Domínguez. La empresaria aseguró que el distanciamiento entre ambas tendría su origen en experiencias negativas durante la infancia de la menor.

“Ella tiene su propia historia, no se llevaba bien... lo que ella me cuenta es que cuando era chiquita no la trataba bien o hacía que le regañara su padre, eso es lo que me cuenta”, afirmó Melanie Martínez durante la entrevista y también señaló que su hija evitó hablar de estos episodios por años por temor a perder el contacto con su padre. “No me lo decía porque sabía que yo me podía enojar y no la iba a dejar ver a su papá”, explicó.

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Melanie Martínez explica la razón del distanciamiento entre su hija y Karla Tarazona

Según relató la expareja del cumbiambero, su hija le confesó que vivió situaciones incómodas cuando era niña, lo que habría generado un quiebre en la relación con Karla Tarazona. Martínez indicó que estos hechos ocurrieron cuando la menor tenía entre 8 y 9 años, y que desde entonces no se logró construir un vínculo cercano.

Además, Martínez destacó que, a diferencia de otras exparejas de Christian Domínguez —como Isabel Acevedo o Vania Bludau—, con quienes su hija sí habría tenido mejor relación, el caso con Karla Tarazona fue distinto. “Nunca me ha querido hablar tan extenso”, agregó.

En ese sentido, también se refirió a la relación entre el líder de la Gran Orquesta Internacional e hija, la cual, según su versión, ha sido distante. Ante la consulta sobre la frecuencia de comunicación, la madre de la menor respondió de forma directa: “Casi nunca, Andrea”, añadió.

Melanie Martínez revela que su hija sufrió burlas en el colegio por las infidelidades de Domínguez

Otro de los aspectos que marcó la entrevista fue la revelación de que su hija habría sido víctima de burlas en el colegio debido a las polémicas que involucraron a su padre. Martínez explicó que los episodios de infidelidad de Christian Domínguez trascendieron al entorno escolar de la menor.

“Se burlaban o le decían cosas feas por los errores que él comete”, relató. Incluso, detalló que estos hechos incluían situaciones como recortes de periódico en los baños del colegio que hacían referencia a las infidelidades del cantante.

Pese a ello, la empresaria sostuvo que su hija mantiene un fuerte vínculo emocional con su padre. “El amor que le tiene es tan grande que ha aguantado muchas cosas desde niña”, expresó. Sin embargo, señaló que esta situación también ha generado un impacto emocional en la joven, quien —según indicó— creció esperando mayor atención y cercanía por parte del cumbiambero.