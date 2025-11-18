La conductora mostró mensajes que ponen en duda la versión del cantante sobre el supuesto saludo a su hija. Foto: Composición LR

La conductora mostró mensajes que ponen en duda la versión del cantante sobre el supuesto saludo a su hija. Foto: Composición LR

La situación entre Christian Domínguez y su hija mayor ha sido tema recurrente en los últimos días, y el reciente cuestionamiento en torno al saludo de cumpleaños volvió a dar que hablar. El cantante afirmó en una entrevista que si habría tenido dicho gesto por el día especial.

Sin embargo, Magaly Medina respondió en su programa señalando que esa versión del cantante de cumbia no coincidía con la información que habría recibido de Melanie Martínez. La conductora indicó que contaba con los mensajes que, según explicó, respaldaban que no tuvo comunicación directa.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Magaly muestra chats con Melanie Martínez donde desmiente a Christian

Antes de presentar las capturas de los chats en WhatsApp, la urraca explicó que se comunicó previamente con la madre de la menor para confirmar si habría existido o no una llamada por parte de Christian Domínguez.

“Le mandó flores a su colegio, no la llamó. Ella tiene casa y él sabe la dirección. Yo no tengo que burlarme de nadie. Jamás mentí ni tengo un historial de engaños y mentiras. Mandarle flores y no llamarla no significa nada. Sigue sin llamar, esa es la verdad”, se lee en los mensajes.

Lo que dijo Christian Domínguez en su programa

Por su parte, el cantante se había pronunciado en su programa en Panamericana donde aprovechó en mandar un saludo público por los 17 años de su hija, luego de que su compañera Rocío Miranda hiciera lo mismo para su pareja. “Uy, también entonces cumple mi hija. Feliz cumpleaños, mi amor. Que la pases increíble”, expresó frente a cámaras.

Además, en una reciente entrevista para otro medio, Domínguez afirmó que por la tarde sorprendió a la adolescente con un obsequio y lamentó que la madre siga exponiendo el tema pese al proceso legal que mantienen.

En respuesta, Magaly reiteró en su programa que la información que había recibido no coincidía con lo declarado por el cantante.

“Todavía tiene la gracia de decirle al Trome que yo estoy vendiendo algo que no es cierto. No, hijito. Yo había hablado con Melania Martínez, preguntándole si la había llamado. Para él, un saludo es algo que hace de casualidad. Si eres un buen padre, agarras el teléfono o le escribes para romper el hielo. (…) Demuéstrale a tu hija que eres una roca firme, a la que siempre podrá mirar”, añadió.