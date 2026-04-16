Gian Marco se quebró en ‘A otro nivel’. El cantautor peruano sorprendió al público y a sus compañeros del programa colombiano al emocionarse hasta las lágrimas durante una reciente edición. En su rol de jurado, dedicado a descubrir y guiar a nuevos talentos con proyección internacional, el intérprete de 55 años vivió un momento profundamente personal cuando uno de los grupos participantes interpretó una canción que marcó su infancia.

El creador de ‘Parte de este juego’ recordó la separación de sus padres, un episodio que enfrentó a los seis años, y cómo aquella melodía, junto a su inseparable guitarra, se convirtieron en su motor para construir su camino artístico y convertirse en el músico que es hoy.

Gian Marco llora al recordar su infancia y la separación de sus padres

La emotiva escena se produjo tras la interpretación de ‘Un beso y una flor’, clásico del recordado Nino Bravo, a cargo del grupo Notas Cruzadas. Al momento de dar su opinión, Gian Marco se mostró visiblemente conmovido, lo que despertó la curiosidad de sus compañeros de jurado. Apenas pudo pronunciar un “No puedo hablar” antes de que las lágrimas lo vencieran. La presentadora Cristian Hurtado, los demás jurados, los participantes y los presentes en el set de Caracol Televisión reaccionaron con cálidos aplausos y gestos de apoyo, incluyendo abrazos.

Tras recuperar la calma, el cantautor compartió un recuerdo íntimo: la separación de sus papás y el papel fundamental que tuvo la música en ese difícil momento. “Cuando yo tenía 6 años, aprendí a tocar guitarra con esta canción. Recuerdo mucho a mi padre y a mi madre juntos. Ellos se separaron. Yo era muy chiquito cuando se separaron, pero la guitarra y esta canción me dieron la fortaleza para ser quien soy ahora”, confesó, dejando claro cómo aquella melodía se convirtió en un símbolo de resiliencia y en la base de su identidad artística.

“Me siento muy identificado”: Gian Marco conmovido al escuchar canción que marcó su vida

El momento no solo reveló la sensibilidad de Gian Marco, sino también la profunda conexión que mantiene con la música como hilo conductor de su vida. Aún emocionado, explicó que la letra de ‘Un beso y una flor’ refleja los sueños cumplidos y las aspiraciones compartidas por él y sus compañeros de jurado. “La canción, si se ponen a escuchar lo que dice la letra, es lo que creo que nos pasa, y nos ha pasado al jurado también, es que todos los sueños que hemos cumplido y hemos tenido…”, expresó.

El cantautor añadió que la interpretación lo transportó a su infancia, evocando recuerdos de su perro, su parque y aquellos primeros sueños de tocar en teatros y estadios. “Cuando los veo cantar a ustedes me acuerdo de ese chiquillo que tenía 6 años y soñaba con tocar en teatros y tocar en estadios y escribirles a otras personas. Me siento muy identificado con ustedes y, obviamente, con el recuerdo de mi niñez. Esta canción es mi niñez; mi perro, mi parque. Gracias”, concluyó.