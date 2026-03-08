El cantante peruano Gian Marco Zignago sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de publicar un emotivo mensaje dedicado a las mujeres más importantes de su vida. En la publicación, el intérprete agradeció a su madre, a su hermana y a sus hijas, pero lo que más llamó la atención fue que también mencionó a la actriz colombiana Juliana Molina y la llamó “mi esposa”, lo que desató una ola de reacciones y especulaciones entre sus seguidores.

La dedicatoria generó sorpresa debido a que, hasta ahora, solo se sabía que el cantante y la actriz estaban vinculados sentimentalmente desde 2022, relación que cobró notoriedad cuando el programa ‘Amor y fuego’ difundió imágenes y pruebas que sugerían un romance entre ambos, aunque ninguno había confirmado públicamente la naturaleza de su vínculo.

La infidencia de Gian Marco en amoroso post de Instagram

En su cuenta de Instagram, el artista escribió: “A mi esposa Juliana Molina, a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía… Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida”.

El mensaje no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes rápidamente interpretaron la frase como una posible confirmación de que la relación entre el artista y la actriz colombiana habría dado un paso más.

Como se recuerda, la relación entre Gian Marco y Juliana Molina se hizo pública en 2022. Desde entonces, ambos se han mostrado cercanos y han compartido distintos momentos juntos en redes sociales y eventos internacionales, incluidos los Latin Grammy. Molina, de 37 años, también ha desarrollado parte de su carrera artística en el Perú y llegó a participar en el programa ‘La voz Perú’.

¿Quién es la actriz colombiana Juliana Molina?

Juliana Molina, de 37 años, se dio a conocer ante el público peruano durante su participación en la segunda temporada del programa ‘La voz Perú’. Finalmente, la artista colombiana decidió integrarse al equipo de ‘El Puma’. Aunque no llegó a ganar la competencia, su talento y carisma le permitieron ganarse el cariño del público local, que rápidamente la identificó como “la colombiana”.

Además de su carrera como cantante y actriz, Molina también ha desarrollado una faceta empresarial. La artista creó su propia marca de diseño de trajes de baño llamada Namibia, un emprendimiento que apuesta por resaltar la diversidad de la mujer mediante modelos elaborados con técnicas artesanales y procesos inclusivos.

Gracias a su trabajo creativo y a su presencia en el mundo del entretenimiento, la colombiana ha sido portada de diversas revistas que destacan su propuesta de diseño y su estilo. Asimismo, su relación con el cantautor peruano Gian Marco Zignago ha despertado gran interés mediático, posicionándolos como una de las parejas más comentadas del espectáculo latino.