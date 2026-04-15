Marisol es captada agrediendo a un hombre a manotazos en plena vía pública: podcast revela fuertes imágenes
La ‘faraona de la cumbia’, Marisol, protagonizó tremenda pelea callejera en Monterrico con un parqueador de autos. Según el acta policial, ella “le araño en el rostro, golpeó con su celular en la cabeza”. Cantante asegura que se defendió, ya que él la insultó con palabras soeces.
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Marisol fue captada agrediendo a un parqueador de autos en El Polo, Monterrico. En las imágenes, presentadas por el podcast 'Q'Bochinche', se observa a la 'faraona de la cumbia' lanzarle manotazos y perseguirlo en plena vía pública, ante la mirada atónita de los transeúntes, quienes no entendían lo que ocurría.
Además, como reacción, el hombre, identificado como Manuel Molleda, rompió el retrovisor de la camioneta de la cantante, lo que desató aún más su cólera. Según el testimonio del hombre en el acta policial, a la que tuvieron acceso los presentadores Samuel Suárez y Ric La Torre, Marisol "le arañó el rostro y le golpeó la cabeza con su celular, además de insultarlo con palabras denigrantes".
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¿Por qué Marisol agredió a un parqueador de autos en el Polo?
Según el parte policial, que recogió primero la versión de Manuel Molleda, todo ocurrió a las 11 de la mañana del martes 14 de abril en el Polo, Monterrico. Allí, la 'faraona de la cumbia' asistió a un karaoke para lanzar una canción junto al hijo de Manolo Rojas. Su camioneta fue estacionada en el frontis de un chifa, lo que causó la molestia de Manuel Molleda, un parqueador de autos independiente, quien aseguró que "estaba obstaculizando el transito".
El hombre avisó en reiteradas ocasiones al equipo de Marisol para que moviera el vehículo, lo cual finalmente se realizó. No obstante, cuando la artista se retiraba del lugar, alrededor de las 4 de la tarde, el parqueador lanzó comentarios como "ustedes son dueños de la pista", reclamándole por haberse estacionado en un lugar que presuntamente afectaba el tránsito.
Esto no fue tomado de buen agrado por la intérprete de 'La escobita' quien, según el testimonio de Molleda, "Inició la agresión física con arañones en el rostro y golpes con un celular en la cabeza. El hombre quiso retirarse del lugar, pero Marisol continuó insultándolo y él le propinó una patada al vehículo, así como golpeando uno de los espejos retrovisores, con el fin de que ella no se retire del lugar antes de que llegue la Policía".
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Marisol se defiende y afirma que hombre la insultó con palabras soeces
El acta también recoge la declaración de Marisol, de 45 años. La cantante señaló que, cuando estaba por retirarse del karaoke, Manuel Molleda le gritó 'conchuda', pese a que ya había movido su vehículo. Ante esto, la 'faraona' ingresó al chifa donde estaba estacionado su auto para preguntar si el parqueador trabajaba para el local, a lo que respondieron que no.
“Al retirarse nuevamente escuchó otra expresión ofensiva, regresó para increparlo y la insultó con palabras soeces y adjetivos discriminatorios, como ‘cho.., serra.. de mier...’, razón por la cuál reacción propinándole una cachetada”, se lee en el testimonio de Marisol.