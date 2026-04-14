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¡Ya no llega a Lima! Cantante María Conchita Alonso arremete contra promotor peruano por incumplimiento de contrato: “Estoy dolida”

María Conchita Alonso expresó su indignación por los conciertos que le cancelaron, tanto en Lima como en Arequipa. "Las ganas de ir ahora son el triple, mis queridos fans de Perú", comentó la artista.

Los conciertos programados de la gira 'María Conchita Única' en Lima y Arequipa han sido oficialmente cancelados. Fotos: Instagram
Los conciertos programados de la gira 'María Conchita Única' en Lima y Arequipa han sido oficialmente cancelados. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

La cantante cubana María Conchita Alonso iba a reencontrarse con sus fanáticos peruanos en mayo de 2026, como parte de la gira 'María Conchita Única', sin embargo, los conciertos programados en Lima y Arequipa han sido oficialmente cancelados, según confirmó desde Miami el equipo de management de la reconocida artista, All Parts Move.

De acuerdo al equipo de María Concepción Alonso Bustillo (su nombre real), la decisión de cancelar los shows responde al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del promotor local, encargado de la producción de los conciertos en Lima y Arequipa. 

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Si bien el contrato había sido debidamente suscrito y las fechas anunciadas con anticipación, el promotor MS.MS.PERU no cumplió, según afirmó el equipo de la artista, con los compromisos de pago establecidos, lo que imposibilita la realización de ambos espectáculos en el país.

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María Conchita Alonso lamenta no llegar a Perú

A través de sus redes sociales, María Conchita Alonso lamentó profundamente esta situación y recalcó que se encuentra realmente decepcionada de que su reencuentro con el público peruano tenga que postergarse hasta un próximo aviso. La artista de 70 años indicó que estaba muy ilusionada con regresar a Lima y Arequipa y poder compartir nuevamente con sus seguidores en Perú.

“La verdad es que estoy bastante triste y dolida de que toda la emoción que tenía de ir por fin a Perú, por fin iba a estar con ustedes allá en mayo; no podrá ser. Hubo unas faltas de contratos con los promotores, lamentablemente, pero estamos viendo otros promotores porque las ganas de ir ahora son el triple, mis queridos fans de Perú. Les mando un abrazo y espero tener buenas noticias pronto”, sostuvo la intérprete de ‘Acaríciame’.

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Recomiendan no comprar entradas para el show

Ante este escenario, la producción internacional recomienda al público peruano no adquirir entradas para dichos eventos, a fin de evitar posibles inconvenientes o perjuicios económicos. Toda comunicación oficial será difundida exclusivamente a través de los canales autorizados.

El equipo de la artista informará a la brevedad sobre las acciones legales correspondientes que se estarán tomando en Miami frente a este incumplimiento por parte de MS.MS.PERU. Asimismo, se espera poder reprogramar una visita a Perú en el futuro cercano, en condiciones adecuadas que permitan ofrecer al público la experiencia que merece.


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