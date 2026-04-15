Marisol se defiende y revela por qué agredió a manotazos a hombre en escandalosa pelea callejera: “Yo me he defendido”

Marisol rompió su silencio tras revelarse imágenes en las que aparece agrediendo a un hombre identificado como Manuel Molleda, un parqueador de autos, en plena vía pública en El Polo, Monterrico.

La ‘faraona de la cumbia’ explicó que su reacción fue únicamente para defenderse, luego de los insultos racistas que, según ella, habría recibido del trabajador. “Yo me he defendido”, contó la cantante en ‘Amor y fuego’, y también se disculpó con los televidentes por las bochornosas imágenes.

Marisol revela que parqueador de autos le faltó el respeto

Marisol relató que se encontraba en un karaoke de El Polo, en Monterrico, presentando una canción junto al hijo de Manolo Rojas. Sin embargo, al retirarse y subir a su automóvil, el parqueador de autos, Manuel Molleda, le gritó ‘conchuda’, ya que, según él, la cantante se había estacionado en un lugar que dificultaba el tránsito.

Al escucharlo, la intérprete de ‘La escobita’ se dirigió al chifa donde trabajaba el hombre para quejarse. Cuando volvió a subirse a su auto, Molleda reapareció para insultarla nuevamente con el mismo calificativo, lo que generó la molestia de Marisol, quien decidió encararlo.

“Yo luego me bajo y lo encaro. Me comenzó a mentar la madre, me choleó. Yo me tuve que defender. Éramos tres mujeres. Como nos vio solas, pese a que nadie se metió a defendernos, me arme de valor a encararlo ya que el señor me estuvo insultando”, señaló indignada en comunicación telefónica con ‘Amor y fuego’.

Agregó también que el sujeto la agredió y dañó su vehículo. “Pedí que venga a la policía. Fue a patear mi carro y a romper los espejos de mi carro. Nadie tiene derecho a discriminarte. Me ha dado una manazo también, en un acto delincuencial”, explicó.

Sujeto que protagonizó pelea con Marisol tiene 28 denuncias

‘Amor y fuego’ destapó que Manuel Molleda, de 45 años, el parqueador con el que se ve peleando con Marisol en El Polo, registra 28 denuncias, físicas y psicológicas. Incluso, una de ellas es contra su hijo de 10 años.

La empresa a la que pertenece el trabajador se pronunció, ofreció disculpas a la cantante y anunció que el empleado fue despedido de su lugar de trabajo.