Viuda de Paul Flores denuncia retrasos en investigación a un año del crimen: “Es lento el proceso”

Flores era una de las voces más reconocidas del grupo Armonía 10. | Composición LR / Captura Panamericana

Flores era una de las voces más reconocidas del grupo Armonía 10. | Composición LR / Captura Panamericana

El domingo 16 de marzo de 2025, la voz de Paul Flores 'El Ruso', cantante de Armonía 10, se apagó para siempre luego de recibir dos disparos mortales por parte de sicarios que interceptaron el bus de la agrupación de cumbia cuando se trasladaban a una presentación en Lima.

A un año del crimen, su esposa y madre de su hijo, Carolina Jaramillo, con quien mantuvo una relación de 17 años, aseguró que el camino para alcanzar justicia continúa debido a que la investigación para sancionar a los responsables sufre demoras.

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¿Cómo avanzan las diligencias por la muerte de Paul Flores?

Según señaló a Panamericana, a través de la defensa legal del artista vienen solicitando una medida cautelar contra uno de los presuntos autores del asesinato, pero hasta ahora no se resuelve. “Este fin de mes de marzo tuvimos una audiencia para que le den una preventiva a uno de los que dispararon, pero es lento el proceso”, dijo.

Pese a esta situación, aseguró que continúan detrás del proceso, a la espera de que la justicia se imponga contra los implicados. “Estamos ahí poniéndole punche, esperando, como digo: si el hombre no hace justicia, yo creo que Dios lo va hacer”, afirmó.

Concierto en homenaje a Paul Flores 'El Ruso'

Aún con el dolor por la partida de quien fue su compañero de vida por casi dos décadas, Jaramillo anunció que viene impulsando la organización de un evento a un año de la partida de Paul Flores. Esta actividad se iba a realizar inicialmente el 21 de marzo en Chimbote, pero se canceló debido a mensajes de extorsión que recibió una de las orquestas invitadas.

La nueva fecha para el encuentro es el sábado 18 de abril y se desarrollará en la Catedral de la Cumbia, en Lima. La viuda del cantante invitó a todo el público que lo recuerda con cariño a sumarse a este homenaje, en el que participarán reconocidos grupos y artistas como Compay Quinto y Tommy Portugal. Las entradas ya están disponibles a través de la página oficial de Tickemaster.