Cantante de Armonía 10, Felipe Bracamonte, es denunciado por su expareja por presunta agresión: "Era muy tóxico"

Denuncia contra Felipe Bracamonte de Armonía 10 fue revelada en 'La verdad a prueba', programa de Andrea Llosa. | Foto: composición LR/Facebook/ATV

Denuncia contra Felipe Bracamonte de Armonía 10 fue revelada en 'La verdad a prueba', programa de Andrea Llosa. | Foto: composición LR/Facebook/ATV

Felipe Bracamonte, cantante de Armonía 10 de Piura, fue denunciado públicamente por su expareja, quien lo señala de presuntamente haberla agredido y de incumplir con sus obligaciones económicas hacia sus hijos. La acusación salió a la luz en un avance del programa 'La verdad a prueba', conducido por Andrea Llosa en Panamericana TV, tras su reciente salida de ATV.

La controversia surge apenas unos meses después de que Bracamonte se integrara a la agrupación tras su salida de Armonía 10 de Walter Lozada. Su incorporación había significado un nuevo impulso en su carrera dentro de la cumbia, pero ahora se coloca en el centro del escrutinio mediático.

Denuncian a Felipe Bracamonte de Armonía 10 por presunta agresión

A través de las redes sociales, el programa 'La verdad a prueba' adelantó detalles del caso que involucra a Felipe Bracamonte: “Cantante de Armonía 10 es denunciado de agresión por su expareja”.

En el video difundido como avance, una mujer, identificada como su expareja, lo señala con firmeza desde el set de Panamericana TV, asegurando que el artista mantenía conductas nocivas hacia ella. “Era muy celoso, muy tóxico”, declaró ante las cámaras.

Andrea Llosa a Felipe Bracamonte de Armonía 10: “La justicia dice que eres un agresor”

Más adelante, el programa exhibe imágenes de una confrontación que la joven habría sostenido con el cantante a través de su celular. En ella, lo encara directamente por presuntamente incumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus pequeños. “No cumples. ¿Cuántos meses ha pasado que tú no le das ni un sol a tus hijos?”, le reprocha con evidente molestia.

Tras presentar la denuncia, Andrea Llosa, conductora del programa, dirigió un mensaje directo a Felipe Bracamonte, subrayando la seriedad del caso. “La justicia dice que eres un agresor”, expresó sin filtro. El reportaje completo, que incluirá más detalles y testimonios, será emitido este jueves 16 de abril en 'La verdad a prueba'.