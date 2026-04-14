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Magaly Medina señala que los streamers que apoyaron a César Acuña terminaron hundiéndolo: “No valen nada”

Magaly Medina le dijo de todo a los streamers que participaron en la campaña de César Acuña en las recientes elecciones 2026.

Magaly Medina afirmó que los jóvenes solo se divierten con los streamers, pero que nos los toman enserio a la hora de decidir. Foto: ATV.
Magaly Medina afirmó que los jóvenes solo se divierten con los streamers, pero que nos los toman enserio a la hora de decidir. Foto: ATV.

Magaly Medina criticó duramente a todos los streamers nacionales que apoyaron a César Acuña durante su campaña para las elecciones 2026, en las que, aparentemente, no logró pasar la valla electoral pese a la considerable inversión realizada.

La presentadora mencionó una extensa lista de creadores de contenido, entre los que figuran Cristorata, Neutro, Milenka Nolasco, Manolito, Sacha, Aaron Picasso, Kong, Ángel Ramírez. Allí cuestionó el verdadero alcance que tienen ante los votantes. “Son ídolos de pies de barro. No valen nada y ha quedado demostrado en este proceso electoral”, señaló Medina.

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Magaly Medina asegura que los streamers hundieron la campaña de César Acuña

Durante su programa en vivo, Magaly Medina cuestionó la estrategia del equipo de trabajo de César Acuña de contratar streamers con el objetivo de atraer a multitudinarias masas de jóvenes peruanos que tienen como ídolos a esos influencers.

“Y pensar que hizo el ridículo junto a estos chicos (streamers), que no tienen ni idea de lo que es el ridículo. Porque, la verdad, hacen cada estupidez en sus redes para conseguir que la gente les dé ‘like’ o plata”, señaló la conductora.

¿Quién se lo iba a imaginar? Tal vez un asesor de marketing político le dijo: ‘Ándate con aquellos a quienes los jóvenes del Perú siguen’. Pero estaría el país en una crisis terrible si realmente estos jóvenes fueran la gente que decidiera nuestro futuro político. Yo creo que nuestra sociedad ha demostrado cierta madurez”, expresó.  

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Magaly Medina afirma que los streamers no “valen nada”

“Mucha gente pensó que si tú haces una campaña política junto a ellos, te iban a llevar a grandes masas de público que, aparentemente, los siguen y hacen todo lo que estos chicos dicen. Pero no, parece que su público solo se divierte con ellos, van al chiste y a la idea de tomarse el pelo. Pero, a la hora de decisiones, no los toman en serio”, compartió muy seria Magaly Medina.

“Esos no influyen en nada. Toda esa campaña salió en saco roto, al punto que Acuña no pasó la valla electoral. Pongámonos a pensar qué tanto realmente son líderes de opinión estos ídolos de pies de barro. No valen nada. Ha quedado demostrado en este proceso electoral”, finalizó.

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