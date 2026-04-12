Las Elecciones Generales 2026 se viven de manera intensa en el Perú. Desde tempranas horas del día domingo 12 de abril, se reportó que en diversos puntos de votación no se podían instalar las mesas de sufragio debido a la demora de la ONPE en llevar el material electoral. Uno de los perjudicados fue Gianfranco Pérez, uno de los ‘urracos’ de Magaly Medina, quien vivió esta situación en la Universidad Ricardo Palma.

Desde tempranas horas de la mañana, mediante sus historias de Instagram, el reportero de espectáculos señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales no había cumplido con su deber, por lo que él, como presidente de su mesa, no podía llevar a cabo la instalación de la misma.

‘Urraco’ de Magaly Medina expone a la ONPE en las Elecciones 2026

Según contó el reportero y famosa voz de varios reportajes de ‘Magaly TV, la firme’, él cumplió con llegar a la hora indicada para la instalación de su mesa como presidente. Sin embargo, se llevó con una inesperada sorpresa al no encontrar el material completo para iniciar con el proceso.

“No tenemos el material completo para empezar las elecciones. Para comenzar a instalar mi mesa. Yo soy presidente de mesa en estas elecciones, pero me han dicho que todavía no ingrese, que espere entre media hora a una hora”, relató en un video posteado en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe destacar que fue la propia ONPE la cual indicó en días previos que las mesas de sufragio debían estar instaladas desde las 7 a. m. en los diversos locales de votación. Gianfranco Pérez no pudo cumplir con su objetivo pese a su puntualidad y responsabilizó directamente al organismo electoral.

“A las siete ya debería estar instalada mi mesa, porque la ONPE no ha enviado los materiales correspondientes. Seis de la mañana y no se puede empezar la instalación. Por ende, mi mesa a las ocho no va a estar instalada”, aseguró.

Material electoral no llegaba a la Universidad Ricardo Palma

En un siguiente video dirigido a sus seguidores y también a los electores a los que les tocaba votar en su mesa, les recomendó realizar sus actividades y que no tuvieran prisa en acercarse a votar. Pérez explicó los motivos de sus palabras. “Van a ser las ocho y todavía no tenemos material. Así que más o menos como para las diez u once, tómate tu tiempo, toma tu desayuno, tranquilo, nada más, porque al menos por ahora no se puede votar”, indicó el reportero de Magaly Medina.

Al igual que Gianfranco Pérez, diversos electores se quejaron en canales de señal abierta por la demora en la apertura de sus mesas de sufragio. La ONPE señaló que hubo un retraso debido a un problema con la empresa que iba a distribuir el material electoral, sin embargo, esto no dejó contenta a la población que se encontraba en diversos puntos desde tempranas horas de la mañana listos para cumplir con su deber cívico.



