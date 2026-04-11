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Espectáculos

Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

Según el excombatiente, la modelo argentina Yamila Piñero proyectaba una imagen amable frente a las cámaras, pero fuera de ellas llegó a expresarse de manera muy negativa sobre ciudadanos peruanos.

Yamila Piñero participó en 'Combate' entre 2013 y 2015.
Yamila Piñero participó en 'Combate' entre 2013 y 2015. | Foto: composición LR/ATV

Álvaro Pérez Moral lanzó una acusación inesperada contra Yamila Piñero, su excompañera en el reality 'Combate'. Durante su participación en el podcast 'Nadie se salva', del canal de Carlos Orozco (La Roro Network), el periodista dejó entrever que la modelo argentina no era la persona que aparentaba ser frente a las cámaras.

Según relató, Yamila —recordada en la farándula nacional por su paso por ATV— mantenía una actitud cordial en televisión; sin embargo, en privado llegó a expresarse de manera ofensiva hacia ciudadanos peruanos. Pérez Moral aseguró haber sido testigo directo de esa conducta e incluso confesó que la enfrentó por su comportamiento.

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Álvaro Pérez Moral expone a chicas de 'Combate'

El tema surgió cuando Álvaro Pérez Moral debatía con los conductores del podcast, Gabriel Calvo y Jhovan Tomasevich, acerca de lo opuesta que puede resultar, en más de una ocasión, la imagen pública de los personajes famosos frente a su verdadera personalidad, y lo decepcionante que es descubrir que quienes parecen amables ante las cámaras, en la vida real muestran actitudes cuestionables.

En ese contexto, el periodista criticó abiertamente esas actitudes, compartiendo su propia experiencia dentro del famoso programa 'Combate'. “Creo que es culpa de muchas personas que trabajan en la TV. En este reality, conocí a muchas chicas guapísimas que cuando prendían la cámara eran las más sencillas del mundo, pero cuando apagaban las cámaras eran las más clasistas y discriminadoras que existían en la tierra. Dije: ‘Qué hipócritas’”, argumentó.

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“Se expresó muy mal”: Álvaro Pérez Moral señala directamente a Yamila Piñero

Su revelación despertó la intriga de Jhovan y Gabriel, quienes de inmediato quisieron saber a quién se refería. Ante esa presión, Álvaro Pérez Moral primero alegó no recordar el nombre de su excompañera, pero finalmente señaló directamente a la expareja de Ernesto Jiménez y el incidente del cual fue testigo. “Una vez, con una argentina que ni me acuerdo el nombre. Estuve con una argentina yendo al centro de Lima y con la producción a repartir regalos. Yamila (Piñero). La verdad se expresó muy mal de la gente”, afirmó.

Al profundizar en el caso, el periodista recordó que enfrentó a la modelo argentina, convencido de que ella debía respeto al público que insultaba fuera de cámaras. “Yo dije: ‘¿Oye, tú eres consciente, coj*, que todas estas personas te siguen y te dan de comer?’. Me pareció alucinante porque esa gente estaba en todo su derecho, si la descubría, a sentirse estafada. No vas a mostrarte de una manera en TV, siendo buena gente y todo, y eres la persona más clasista y mala onda del mundo”, añadió.

Más adelante, el excombatiente reiteró lo ofensivo que, según él, había sido el comportamiento de Yamila Piñero hacia ciudadanos peruanos y la decepción que le generó aquel episodio. “Muy mal, verdaderamente me sentí estafado porque dije: ‘Esta gente se muestra de una manera que no es’. Es que la gente sí se siente estafada porque dice: ‘Este pata me cae bien, me parece lindo y todo’”. Tras esas palabras, le preguntaron si había tenido algún sentimiento por la modelo, a lo que respondió sin filtro: “Por más guapa que sea una flaca, si es antipática y se cree demasiado, la veo fea”.

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