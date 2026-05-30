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Hermana de Patricio Parodi deja en shock al cobrar cerca de 200 dólares en asesorías y se defiende: "No creo que cobre caro"

La hermana de Patricio Parodi respondió a los cuestionamientos por el costo de sus asesorías nutricionales y aseguró que sus tarifas están alineadas con el servicio integral que ofrece a sus pacientes.

Majo Parodi aseguró que cobra un precio razonable a su público objetivo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Majo Parodi aseguró que cobra un precio razonable a su público objetivo. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Las tarifas de los servicios profesionales de Majo Parodi han generado debate en redes sociales durante los últimos días. La nutricionista e influencer, conocida también por ser la hermana de Patricio Parodi, decidió pronunciarse luego de que algunos usuarios cuestionaran los precios de sus asesorías y programas personalizados.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la especialista abordó directamente las críticas relacionadas con el valor de sus asesorías. Lejos de evitar el tema, la influencer defendió su propuesta profesional y sostuvo que no considera elevados los montos que cobra por sus servicios, al argumentar que no todas las personas forman parte de su público objetivo.

Majo Parodi respondió con todo en redes sociales.

Majo Parodi respondió con todo en redes sociales.

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lr.pe

Hermana de Patricio Parodi se defiende tras críticas por cobros en asesorías nutricionales

La controversia surgió cuando un usuario le consultó de forma directa por qué sus asesorías tenían precios que algunos consideran altos. Ante ello, la hermana de Patricio Parodi respondió sin rodeos y dejó clara su posición frente a los cuestionamientos.

'Muchas veces me dicen esto y no, ¡no creo que cobre caro! Simplemente nunca abarcarás a todos y también está bien', expresó la nutricionista en sus historias de Instagram.

Su respuesta estuvo acompañada por una imagen relacionada con el seguimiento de composición corporal de sus pacientes, una de las herramientas que utiliza dentro de sus procesos de asesoramiento.

Con estas declaraciones, la especialista dejó en claro que el valor de sus servicios responde a la metodología y al acompañamiento que brinda durante el desarrollo de cada programa.

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lr.pe

Planes nutricionales de Majo Parodi

Según la descripción del programa brindado por Majo Parodi, la metodología se apoya en tres pilares fundamentales: construcción de hábitos sostenibles, alimentación flexible y entrenamiento físico adaptado a cada persona.

Además, en la plataforma digital de la nutricionista también se detallan las distintas modalidades de consulta que ofrece a sus pacientes.

Consulta mensual

  • Precio: US$95 (aproximadamente S/330).
  • Duración: de tres a cuatro semanas.
  • Historial clínico.
  • Evaluación y análisis de composición corporal.
  • Plan nutricional personalizado.
  • Material complementario en formato PDF, que incluye lista de compras y recetarios.
Tarifa de precios del plan nutricional ofrecido por Majo Parodi.

Tarifa de precios del plan nutricional ofrecido por Majo Parodi.

Consulta presencial mensual con cambios semanales

  • Precio: US$150 (alrededor de S/520).
  • Incluye modificaciones semanales del plan.
  • Mayor flexibilidad para realizar ajustes según los avances y necesidades del paciente.
  • Estrategias nutricionales adaptadas de manera continua.
Costo del plan nutricional mensual con cambios semanales de Majo Parodi.

Costo del plan nutricional mensual con cambios semanales de Majo Parodi.

Paquete presencial bimestral

  • Precio: S/600 (cerca de US$172).
  • Incluye acompañamiento prolongado.
  • Enfoque en educación nutricional para fomentar cambios sostenibles.
  • Descuento del 15% respecto a otros servicios.
Paquete bimestral ofrecido por Majo Parodi.

Paquete bimestral ofrecido por Majo Parodi.

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