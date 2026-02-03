HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exchica reality de ‘Combate’ se casó en íntima ceremonia en Argentina tras alejarse de la TV: así fue la romántica boda

La exintegrante de 'Combate' celebró su matrimonio en una emotiva ceremonia al aire libre, rodeada de familiares y amigos que viajaron desde distintos países para acompañarla.

Yamila Piñero se casó en una boda exclusiva en Argentina. Foto: composición LR/Instagram
Yamila Piñero se casó en una boda exclusiva en Argentina. Foto: composición LR/Instagram

Yamila Piñero, recordada por su paso por el reality ‘Combate’, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su boda en Argentina, país al que regresó tras alejarse de la televisión hace varios años. La exchica reality dio el “sí” a Pablo Javier Feld en una ceremonia íntima realizada el 31 de enero de 2026 en Santa Fe, rodeada de familiares y amigos cercanos.

A través de redes sociales, la argentina de 34 años mostró algunos de los momentos más emotivos de la celebración. En uno de los videos se escucha a la encargada de oficializar la unión decir: “Bueno, chicos, ustedes han dado su consentimiento en forma libre y voluntaria. Así que en nombre de la ley los declaro a ambos unidos en matrimonio”, frase que selló oficialmente su historia de amor.

Así fue la boda de Yamila Piñero, la exchica reality que se casó en Argentina

La boda de Yamila Piñero se realizó en un espacio al aire libre, en una casa de campo en Santa Fe. La ceremonia destacó por su ambiente cálido y familiar. La exintegrante de ‘Combate’ lució un vestido blanco acompañado de un velo. Uno de los momentos más especiales fue cuando su hermano Agustín la acompañó hasta el altar y además asumió el rol de padrino. La pareja también agradeció la presencia de invitados que viajaron desde distintos países.

“Amigos y familiares que vinieron de lejos, tomaron avión, rentaron hotel, manejaron varias horas. No existen palabras para agradecer su asistencia a nuestra boda. Perú, Uruguay, Luxemburgo, Holanda y México”, compartieron en una cuenta donde recopilan recuerdos de su boda.

Boda de Yamila Piñero. Foto: Instagram

Boda de Yamila Piñero. Foto: Instagram

¿Quién es Yamila Piñero, la exchica reality de 'Combate'?

La exmodelo formó parte del equipo verde en el programa ‘Combate’ de ATV. Ingresó en 2013, inicialmente como reemplazo, en una etapa en la que el reality gozaba de gran popularidad. Durante su paso por el espacio también fue conocida por su relación con su entonces compañero, el fotógrafo Ernesto Jiménez.

En 2019 decidió alejarse de la televisión para enfocarse en proyectos personales. Regresó a Argentina para hacerse cargo de la empresa de su madre, dedicada al transporte de personas con discapacidades. Desde entonces, ha mantenido un perfil más reservado, aunque comparte en redes sociales algunos momentos de viajes y celebraciones importantes.

