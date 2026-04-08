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Alejandro Sanz publica su primera foto junto a Stephanie Cayo y le dedica amoroso mensaje en su cumpleaños: "Brillas como nadie"

Grita su amor por Stephanie Cayo. La actriz peruana cumplió 38 años y así lo celebró el cantautor español Alejandro Sanz, quien ya no oculta la dicha y la ilusión que siente en esta nueva etapa.

Stephanie Cayo cumplió 38 años años, mientras que Alejandro Sanz celebrará sus 57 en diciembre.
Stephanie Cayo cumplió 38 años años, mientras que Alejandro Sanz celebrará sus 57 en diciembre. | Foto: composición LR/Instagram

¡Ya no lo oculta! Alejandro Sanz celebró el cumpleaños de Stephanie Cayo con una romántica foto y una dedicatoria especial, reafirmando públicamente el vínculo que lo une a la actriz peruana, quien este 8 de abril cumple 38 años de vida.

El cantautor español había sido relacionado con la menor de las hermanas Cayo tras ser vistos juntos en los backstages de sus conciertos en Latinoamérica, incluido Perú. Aunque al inicio ambos jugaron al misterio con sus declaraciones, las redes sociales se convirtieron en el escenario donde decidieron mostrar al mundo la nueva etapa que comparten.

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“Brillas como el sol”: Alejandro Sanz dedica amoroso mensaje a Stephanie Cayo

El intérprete de ‘A la primera persona’ no faltó en las celebraciones por el cumpleaños de Stephanie Cayo. El 8 de abril, compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece abrazando a la actriz peruana por la espalda mientras ella corta su torta.

Además de las sonrisas y la complicidad que transmitían, lo que más llamó la atención fue el mensaje de Sanz, quien escribió a la protagonista de la serie de Netflix 'Doc': “Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre. Feliz vuelta al sol, Stephanie.” Sus palabras demostraron que su relación atraviesa un momento especial, marcado por gestos románticos y cercanos.

Alejandro Sanz en el cumpleaños número 38 de Stephanie Cayo

Alejandro Sanz en el cumpleaños número 38 de Stephanie Cayo. Foto: captura Instagram

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Stephanie Cayo celebra su cumpleaños al lado de Alejandro Sanz

La imagen compartida por Alejandro Sanz fue una muestra exclusiva de la celebración anticipada del cumpleaños de Stephanie Cayo. Un día antes, el 7 de abril, la actriz publicó un conjunto de fotos de su fiesta, donde resaltaron la presencia de la gastronomía peruana y varias capturas junto al cantante, aunque en algunas su rostro aparecía parcialmente. En una de ellas incluso se insinuaba un beso entre ambos.

El post no tardó en generar miles de reacciones y comentarios. Entre ellos, destacó el del propio Sanz, quien le dedicó un afectuoso “Feliz cumpleaños, limeña”. Sus seguidores celebraron el gesto y aprovecharon para felicitar a la pareja, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que, poco a poco, dejan de mantener en secreto.

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