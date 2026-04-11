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Espectáculos

Shirley Arica se descompensa tras revelar que casi muere por una mala praxis médica luego de sufrir agresión física: "Hasta el día de hoy no puedo..."

La influencer Shirley Arica tuvo que ser trasladada por los paramédicos de 'La Granja VIP Perú' al desmayarse en vivo después de hacer la sensible confesión. Su 'Team Víboras' intentó confortarla.

La influencer Shirley Arica tuvo que ser atendida por los paramédicos.
La influencer Shirley Arica tuvo que ser atendida por los paramédicos. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Shirley Arica abrió su corazón en 'La Granja VIP Perú' sobre un momento delicado de su vida personal. Durante una sincera charla con sus compañeros del reality y con el conductor Yaco Eskenazi, la influencer reveló que sufrió una agresión física y que, debido a ese ataque, tuvo que ser intervenida en un hospital. Sin embargo, lo que debía ser una operación de cinco horas derivó en un complejo cuadro que casi acaba con su vida debido a una mala praxis médica.

La modelo de 36 años luchó al inicio por contener su llanto al recordar esa situación, pero finalmente se tuvo que retirar de la sala hacia el exterior. Lejos de la mirada de otros participantes, afuera de la casa se quebró en medio del abrazo de su 'Team Víboras' y del actor argentino Pablo Heredia. No obstante, la situación escaló cuando terminó desmayándose y tuvo que ser atendida por los paramédicos.

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Shirley Arica revela que fue víctima de agresión y que casi muere debido a una mala praxis médica

Todo sucedió cuando, en 'La Granja VIP Perú', abordaron las nuevas revelaciones de Samahara Lobatón sobre la agresión que sufrió por parte de Bryan Torres, el padre de sus dos últimos hijos. Posteriormente, Shirley tomó valor para compartir que ella también fue víctima de violencia. “He pasado por agresión física en dos oportunidades. Realmente, cuando estás en el hoyo, es muy difícil salir. Hay que tener bastante fortaleza, bastante valentía, para poder denunciar y seguir adelante con tu vida”, se sinceró.

En esa línea, la popular 'Chica Realidad' confesó que el ataque provocó una lesión que necesitó intervención quirúrgica. No obstante, lejos de ayudarla, un médico actuó de forma negligente al punto de que ella estuvo cerca de perder la vida a causa de ello. “Me rompieron la clavícula hace mucho tiempo. No mucha gente sabe este episodio. Entré a un quirófano para que me pusieran una placa en el brazo izquierdo y casi muero descerebrada porque el médico que me operó hizo una mala praxis”, agregó.

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Shirley Arica rompe en llanto tras hacer sensible confesión

Al rememorar con mayor detalle la difícil experiencia que atravesó, Shirley Arica reveló que el médico le aplicó una dosis de anestesia superior a la indicada. Ese error provocó que la intervención, que normalmente dura unas cinco horas, se extendiera al triple de tiempo. Además, compartió la secuela que aún la acompaña: “Hasta el día de hoy no puedo dormir sobre ese brazo. Tengo que cambiar de posición porque me molesta”, confesó.

En ese momento, la influencer comenzó a quebrarse, lo que la llevó a tomar una pausa mientras Yaco Eskenazi, indignado, compartía palabras de rechazo absoluto hacia los hombres que violentan a las mujeres. Fue ahí cuando la 'Chica Realidad' no pudo más y se retiró de la sala hacia el exterior, donde terminó rompiendo en llanto mientras era abrazada por Samahara y su madre, Melissa Klug. Pablo Heredia, con quien Shirley compartió un apasionado beso en otro momento de 'La Granja VIP Perú', también se unió a ellas con un rostro compungido y la mirada vidriosa.

Momento de tensión en 'La Granja VIP': Shirley Arica se desmaya en vivo

Klug intentó reconfortar a Shirley con palabras cargadas de empatía: “Llora. Necesitas llorar y desfogar”. Mientras tanto, Renato Rossini Jr. las observaba con evidente preocupación desde la distancia, y Pati Lorena, integrante también del 'Team Víboras', se acercaba con un gesto solidario, ofreciéndole un vaso de agua para aliviarla.

Sin embargo, la situación escaló cuando Arica colapsó luego de hacer esa fuerte confesión. Esto provocó que los paramédicos intervinieran e ingresaran a la zona de juegos de 'La Granja VIP Perú' para trasladarla al tópico. El momento generó gran preocupación en los seguidores de la 'Chica Realidad'. Afortunadamente, la modelo se recuperó de este episodio y, tras un descanso, pudo retomar sus actividades junto a sus compañeros.

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