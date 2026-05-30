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Yahaira Plasencia se sumó a las muestras de pesar por el fallecimiento de Iván Paredes Yataco, abogado peruano, que en las últimas semanas había asumido su defensa legal en el proceso judicial que mantiene contra Magaly Medina. La cantante utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente del letrado y enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares.

La noticia de la muerte del doctor se confirmó el viernes 29 de mayo, luego de que permaneciera varios días internado en un centro médico debido a problemas de salud. Su partida generó reacciones en distintos sectores, especialmente entre figuras del espectáculo peruano que tuvieron vínculos profesionales con él a lo largo de su trayectoria.

Yahaira Plasencia envía condolencias a los familiares de su abogado.

El mensaje de Yahaira Plasencia tras la muerte del abogado Iván Paredes

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la expareja de Jefferson Farfán compartió una fotografía de Iván Paredes y expresó públicamente su tristeza por la noticia. La artista decidió pronunciarse pocas horas después de conocerse el fallecimiento del abogado que recientemente la representó en el ámbito legal.

"Doctor Paredes descanse en paz. Mis condolencias y solidaridad con toda su familia", escribió la intérprete salsera en una historia difundida en la plataforma social. El mensaje fue una de las múltiples reacciones que surgieron tras conocerse la partida del reconocido abogado.

La relación profesional entre Yahaira Plasencia e Iván Paredes cobró notoriedad durante el proceso judicial que la cantante emprendió contra Magaly Medina por presunta difamación. La participación del abogado en este caso generó atención mediática debido a que anteriormente también había trabajado con la conductora de televisión.

Iván Paredes, exabogado de Magaly Medina y actual defensor de Yahaira Plasencia, falleció

Iván Paredes Yataco desarrolló una amplia trayectoria profesional tanto en el ámbito jurídico como en la administración pública. Además de representar a diversas figuras de la televisión y el entretenimiento nacional, ocupó cargos de relevancia en instituciones del Estado.

Durante varios años fue abogado de Magaly Medina, una de las figuras más influyentes de la televisión peruana. Sin embargo, semanas atrás se confirmó que había asumido la defensa de Yahaira Plasencia en la denuncia presentada contra la conductora de ATV, hecho que volvió a colocarlo en el centro de la atención mediática.

La noticia de su fallecimiento también fue lamentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad que recordó su paso como expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). A través de un mensaje institucional, destacó su trayectoria en la función pública.